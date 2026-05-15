ČSÚ: Tržby v?kultuře v roce 2024 dosáhly 320 miliard

17.05.2026 20:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tržby za vlastní výkony v oblasti kultury v roce 2024 meziročně vzrostly o 12 % na 320 miliard korun, což představovalo 84 % z celkových příjmů v tomto odvětví české ekonomiky. Polovina z tržeb připadala na subjekty v kreativním sektoru, zahrnujícím reklamu, architekturu a design.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Celkové příjmy subjektů s převažující činností v kultuře vzrostly v roce 2024 meziročně o 9,9 % na 380 mld. Kč. Provozní a investiční dotace se na nich podílely z 9,3 % v porovnání s 10,3 % v roce předchozím. V absolutním vyjádření to v obou letech představovalo 32 mld. Kč.

84 % z celkových příjmů subjektů v kulturních odvětvích tvořily tržby za vlastní výkony, které v roce 2024 dosáhly 319,7 mld. Kč. Kreativní sektor, zahrnující oblasti jako je reklama, architektura a design, vytvářel polovinu (51 %) z tržeb za vlastní výkony.  Audiovizuální a mediální sektor, který pokrývá oblasti knih a tisku, filmu a videa, rozhlasu a TV nebo také herní průmysl, se na nich podílel přibližně z jedné třetiny. Zbylých 15 % připadalo na tradiční a umělecký sektor, zahrnující zejména umělecké a scénické aktivity a oblast kulturního dědictví.

Míra příjmové soběstačnosti, tedy podíl tržeb za vlastní výkony na celkových příjmech, činila v roce 2024 v kulturních odvětvích 84 %. Nejnižší byla v oblastech kulturního dědictví (47 %) a scénického umění (38 %), které jsou významně závislé na provozních dotacích z veřejných rozpočtů.

Většina veřejných výdajů směřuje do tradičního a uměleckého sektoru. Veřejný sektor tím garantuje širokou dostupnost veřejných kulturních služeb v podobě divadelních představení, zpřístupňování památek nebo prezentace uměleckých děl. Celkové výdaje z?veřejných rozpočtů na kulturu v roce 2024 dosáhly 55 mld. Kč. Data nadále ukazují na vysokou míru decentralizace financování kultury. „Veřejné kulturní služby zabezpečovaly v roce 2024 v?největším finančním objemu obce, a to 48 procenty, následované kraji s 26 procenty, zatímco státní rozpočet se na nich podílel z 22 procent,“ upřesňuje Bohuslav Vondruška z Národního institutu pro kulturu.

Přepočtený počet zaměstnanců v subjektech s převažující činností v oblasti kultury vzrostl od covidového poklesu v roce 2020 do roku 2024 o 7 tisíc na 87 tisíc. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2024 v kulturních odvětvích činila 40 602 Kč, tedy 88 % průměrné mzdy v Česku. Tento podíl byl nižší než v roce 2020, kdy průměrná mzda v kultuře dosahovala 96 % tehdejší průměrné mzdy v celé ekonomice. „Zaměstnanci v kulturních odvětvích v roce 2024 tvořili 2,2 procenta z celkového počtu zaměstnanců v Česku a 40 procent z nich pak bylo zaměstnáno v oblasti kulturního dědictví a scénického umění,“ uvádí Jana Štecová z odboru statistiky rozvoje společnosti ČSÚ.

Podrobné údaje o ekonomické stránce kultury přináší nová publikace Výsledky účtu kultury - 2024, kterou vydává ČSÚ ve spolupráci s Národním institutem pro kulturu (NIK).

Zdroje:

https://csu.gov.cz/produkty/vysledky-uctu-kultury-za-rok-2024

https://nipk.cz/

