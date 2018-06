Klaudiánova nemocnice má dvě nové gamakamery

"Opravdu mě těší, že letos kraj investoval takové peníze do boleslavské nemocnice, ostatně to není tak dávno, kdy jsme zde otvírali nový centrální příjem pacientů. Samozřejmě ale přemýšlíme i nad tím, co je zde nutné realizovat do budoucna. Pokud ale budeme chtít rozvíjet naši nemocnici – například výstavbou nového pavilonu pro matku a dítě, tak musíme prioritně vyřešit parkování. Bez toho nám stavební úřad další objekt v areálu nemocnice nepovolí. Nový parkovací dům s kapacitou 700 míst by přes den vyřešil parkování pro pacienty a v noci pro obyvatele v okolí. Doufám proto, že se tady v roce 2020 potkáme při slavnostním otevření parkovacího domu," řekl první náměstek primátora Jiří Bouška, který byl představení nové techniky rovněž přítomen.

Nové gamakamery přišly nemocnici na 22,2 milionů korun. „Středočeský kraj podpořil koupi těchto přístrojů ze svého rozpočtu částkou 3,33 milionu korun," uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která se na nové přístroje také přijela osobně podívat. Nemocnice na pořízení přístrojů také čerpá dotaci 18,87 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu.

"V letošním roce naše nemocnice počítá ještě s obměnou dalších přístrojů v rámci toho projektu. Již příští týden se bude instalovat nové CT a následovat bude magnetická resonance," doplnil ředitel nemocnice Ladislav Řípa.

Oddělení nukleární medicíny je součástí nemocnice od roku 1982. Ročně zde vyšetří 3200 pacientů nejen z regionu Mladoboleslavska, ale také České Lípy, Mělnicka a Nymburska či Liberce.

"Obměna přístrojové techniky byla nutná z důvodu stáří - jedna kamera byla z roku 2001 a druhá gamakamera byla zapůjčená, protože při záplavách v roce 2013 byla původní kompletně zničena," vysvětila primářka oddělení Ingrid Špalková.

Výhodou nové gamakamery SPECT jsou větší detektory a umožní kvalitní vyšetření u obézních pacientů. Má lepší a spolehlivější elektroniku s možností lepšího nastavení, což umožní větší variabilitu při náklonu detektorů - výsledné hodnoty více odpovídají skutečnosti. Druhá gamakamera - SPECT/CT umožní přesnější lokalizaci (což je klíčové především u vyšetření srdce). Lze tedy udělat lepší a včasnější diagnostiku patologických změn. Výhodou také je, že vyžaduje menší dávku radiofarmak a tím pádem pacienti mohou dostat nižší dávku záření. Pozitivní je i jednodušší manipulace s přístrojem, přesnější a rychlejší vyšetření.

Gamakamery se dnes používají k vyšetření celého těla u onkologických pacientů i pro potřeby ortopedie či plicního oddělení, ale i celé řady ostatních. Jde o nepostradatelný přístroj pro chod celé nemocnice. "Nové přístroje mají vyšší citlivost detektorů, u gamakamery SPECT/CT jde o hybridní kameru, kde kromě funkčního zobrazení můžeme sledovat i zobrazení anatomických struktur. Pro nás to jednoznačně znamená lepší diagnostiku a zkrácení doby vyšetření pacienta," dodala primářka Špalková.

autor: Tisková zpráva