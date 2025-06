HK ČR: Sněm ocenil osobnosti za přínos podnikání

Apeloval na podnikatele, aby převzali iniciativu a přispěli k ekonomické prosperitě Česka. Připomněl, že soukromý sektor zaměstnává téměř 3 miliony lidí a generuje většinu příjmů do veřejných rozpočtů.

Zároveň vyzval podnikatele, aby se přizpůsobili nové realitě: digitalizovali, inovovali, automatizovali a využívali umělou inteligenci. Upozornil však, že transformací musí projít i stát – jinak podnikatelské prostředí ztratí konkurenceschopnost. „Potřebujeme jako podnikatelé svobodu. Svoboda přináší inovace, svoboda přináší iniciativu. Svoboda je to, co táhlo Evropu dopředu a my se k tomu musíme vrátit," prohlásil prezident Zajíček za potlesku delegátů a hostů, i za pozornosti ústavních činitelů, které na sněmu mimo jiné reprezentoval předseda Senátu Miloš Vystrčil a předseda vlády Petr Fiala.

Součástí programu sněmu bylo také předávání Merkurových medailí 29 osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj podnikání a podporu komorové činnosti. Bronzovou medaili obdrželi Věra Crhanová, František Hájek, Milan Kostečka, Štěpánka Kurfiřtová a Zdeněk Michálek. Stříbrnou medaili získali Marcela Barošová, Dagmar Havrdová, Vladimír Hudec, Pavel Jirásek, František Kregl, Petr Schönfeld, Zdeněk Šaman a Vladimír Vašica. Zlatou medailí pak byli oceněni Vladimír Antl, Martin Beran, Stanislav Čečil, Pavel Dvořáček, Ondřej Felix, Jiří Homolka, Josef Horák, Vítězslav Kvapil, Libor Láznička, Tomáš Linda, Antonín Mroček, Petr Pokorný, Zdeněk Sedlák, Pavel Tasovský, František Vágner a Anna Wertheimová.

Na sněmu bylo podepsáno také memorandum o spolupráci s nositeli a organizátory již tradiční celostátní soutěže zaměřené na podporu odborných dovedností České ručičky. Jeho cílem je propojit tyto aktivity s aktivitami CzechSkills a tím i pravidly evropské soutěže EuroSkills, do které Hospodářská komora České republiky vysílá národní soutěžní tým v řadě oborů. Spolupráce pomůže zviditelnit šikovné mladé profesionály, posílit kvalitu prezentace odborného vzdělávání a přispět k větší prestiži technických a řemeslných oborů.