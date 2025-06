Čunek zatrhl genderovou akci na škole a je povyk

Základní škola Ohrada ve Vsetíně zrušila plánovanou tematickou akci „Kluk v sukni, holka v saku“, při níž si žáci měli na jeden den prohodit tradiční genderové oblečení. Informoval o tom server iDNES.cz. Někteří rodiče akci kritizovali a obrátili se na starostu Jiřího Čunka, který následně požádal ředitelku školy o její zrušení. Ta žádosti vyhověla.

„Jsem pro každou legraci, ale pokud rodiče mají obavy, že se na základní škole začíná s výukou transgender témat, je potřeba jejich obavy uklidnit,“ uvedl Čunek na facebooku města. Čunek vyjádřil spokojenost s reakcí veřejnosti a konstatoval, že „Valašsko je normální“ a genderová ideologie se tam podle něj neuchytila.

Situaci na sociální síti X okomentoval bývalý člen Pirátské strany Tomáš Guth Jarkovský. Celou věc shrnul ve dvou bodech. Zaprvé: „Ve Vsetíně si studenti naplánovali akci, kdy budou jeden den nosit oblečení neobvyklé pro své pohlaví.“ Zadruhé: „Dospělí konzervativci jim ji direktivně seshora zrušili.“ „Strašně mě zajímá co si ty zastydlý konzervy říkají, aby se přesvědčili, že oni tady nejsou ty špatný,“ kritizoval Jarkovský zrušení akce.

Jiný uživatel X ovšem reagoval s dotazem, co si asi říkají „progresivisti, aby si takhle zhovadilý nápad odůvodnili“.

Jarkovský na to uvedl, že ačkoliv nemůže mluvit za studenty samotné, jemu zní vymyšlená akce studentů o převlékání se za opačné pohlaví jako „zábava“, přirovnal to k maškarní akci. „Převlíkat se do neobvyklých kostýmů je zábava. Proto lidi baví maškarní a podobné zábavy (kde se normálně velmi běžně převlíkají lidi za jiný pohlaví),“ uvedl Jarkovský.

Co si myslí ony „zastydlé konzervy“ pak Jarkovskému vysvětlil další z uživatelů sociální sítě. Odpověď je dle jeho názoru jednoduchá. Konzervativní lidé si pravděpodobně podle něj říkají, že nechtějí před dětmi „normalizovat sexuální deviace“.

Takové vysvětlení ovšem Jarkovský nepřijal, označil ho za hloupé a vyzval uživatele, aby sám nebyl „hlupákem“. „Holky převlíkajíc se do stereotypně mužských šatů i obráceně tu jsou odnepaměti a vůbec to nemusí bejt jakkoli sexuální,“ vyjevil Jarkovský a nemilosrdně dodal, že člověk nemusí být „konzervativní vločkou“, co bude mladým lidem zakazovat zábavné věci.

