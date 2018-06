Královéhradecký kraj: Blíží se uzávěrka výtvarné soutěže o hodnotné ceny

25.06.2018 8:49

Už jen týden mají děti na to, aby se přihlásily do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Jejich úkolem je namalovat obrázek nebo vytvořit ruční práci na téma „Jak to vypadalo v kraji před 100 lety“. Na vítěze čekají hodnotné ceny v podobě mobilních telefonů, tabletů či MP3 přehrávačů.