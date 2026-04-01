Královéhradecký kraj: Budoucnost nemocnice v Novém Bydžově

„V nemocnici v Novém Bydžově zůstane i nadále zachována interní ambulance s expektačním lůžkem, chirurgická ambulance i všechny další navazující provozy. Péče o pacienty v ambulantní oblasti tak bude pokračovat beze změn,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž.
Ve druhé polovině roku 2026 proběhne rekonstrukce celého podkrovního patra hlavní budovy nemocnice, kde sídlí mimo jiné oddělení interny. Po dokončení těchto stavebních prací zůstane zachována původní kapacita 22 lůžek, která se rozdělí rovným dílem mezi rehabilitaci a LDN.
„Organizační změny nepovedou ke snižování počtu zaměstnanců, nemocnice neplánuje propouštění. Naopak plánujeme vést další komunikaci se zaměstnanci a pro každého připravit konkrétní plán pro jeho další profesní rozvoj,“ doplnil náměstek Kříž.
Pacienti, kteří budou vyžadovat hospitalizaci na akutní interně, budou směřováni do Oblastní nemocnice Jičín, případně do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tato pracoviště poskytují komplexní péči včetně intenzivní medicíny a nepřetržité dostupnosti specializovaných vyšetření, jako je ultrazvuk či CT. Dostupnost péče tak bude nadále zajištěna.
Cílem představených změn je stabilizace poskytované péče, zajištění její dlouhodobé udržitelnosti a zachování dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele regionu. Všechny uvedené kroky byly zkonzultovány s jičínskou i hradeckou nemocnicí i se zdravotnickou záchrannou službou tak, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče o pacienty.
„Vedení kraje se k tomuto rozhodnutí staví čelem a se vší odpovědností. V příštím měsíci chceme všechny plánované změny představit na veřejném setkání s obyvateli Nového Bydžova a okolí,“ nastínil další kroky náměstek Kříž.
