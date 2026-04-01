Královéhradecký kraj: Budoucnost nemocnice v Novém Bydžově

03.04.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zástupci vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice Jičín dnes jednali se zaměstnanci nemocnice v Novém Bydžově, kterým představili plán připravovaných změn v organizaci péče. Součástí je ukončení provozu lůžkové interny a využití jejích lůžek pro léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a rehabilitaci.

Královéhradecký kraj: Budoucnost nemocnice v Novém Bydžově
„V nemocnici v Novém Bydžově zůstane i nadále zachována interní ambulance s expektačním lůžkem, chirurgická ambulance i všechny další navazující provozy. Péče o pacienty v ambulantní oblasti tak bude pokračovat beze změn,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž.

Ve druhé polovině roku 2026 proběhne rekonstrukce celého podkrovního patra hlavní budovy nemocnice, kde sídlí mimo jiné oddělení interny. Po dokončení těchto stavebních prací zůstane zachována původní kapacita 22 lůžek, která se rozdělí rovným dílem mezi rehabilitaci a LDN.

„Organizační změny nepovedou ke snižování počtu zaměstnanců, nemocnice neplánuje propouštění. Naopak plánujeme vést další komunikaci se zaměstnanci a pro každého připravit konkrétní plán pro jeho další profesní rozvoj,“ doplnil náměstek Kříž.

Pacienti, kteří budou vyžadovat hospitalizaci na akutní interně, budou směřováni do Oblastní nemocnice Jičín, případně do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tato pracoviště poskytují komplexní péči včetně intenzivní medicíny a nepřetržité dostupnosti specializovaných vyšetření, jako je ultrazvuk či CT. Dostupnost péče tak bude nadále zajištěna.

Cílem představených změn je stabilizace poskytované péče, zajištění její dlouhodobé udržitelnosti a zachování dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele regionu. Všechny uvedené kroky byly zkonzultovány s jičínskou i hradeckou nemocnicí i se zdravotnickou záchrannou službou tak, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče o pacienty.

„Vedení kraje se k tomuto rozhodnutí staví čelem a se vší odpovědností. V příštím měsíci chceme všechny plánované změny představit na veřejném setkání s obyvateli Nového Bydžova a okolí,“ nastínil další kroky náměstek Kříž.

Psali jsme:

„Pacienti.“ Babiš oslavil postup Česka nad Dánskem a bylo zle
Herec Hynek Čermák vystoupil po boku Pirátů a hned začal couvat
„Nemůžu z toho spát.“ Plynový kolaps v Evropě prý bude jako covid
Vidlák: Tady už končí sranda. Babiši, konej

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Vliv Ruska

Jak podle vás více bojovat s vlivem Ruska u nás? Sám přiznáváte, že s ním dostatečně nebojovala ani předchozí vláda. A objektivně, nemyslíte, že se Macinka jako jeden z mála ve vládě staví proti Rusku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Využití anabolického okna pro růst svalůVyužití anabolického okna pro růst svalů Se stařeckými skvrnami zatočí hroznySe stařeckými skvrnami zatočí hrozny

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

20:16 Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

Myslivecký spolek Horní Heřmanice získal od Nadace ČEZ finanční podporu ve výši 90?000 korun na výsa…