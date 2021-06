Královéhradecký kraj: V létě silničáři zahájí opravu devíti úseků krajských komunikací

reklama

Řidiči budou muset počítat s dopravními uzavírkami například na trase z Malšovy Lhoty do Hradce Králové, mezi Kuksem a Stanovicemi či v Albrechticích nad Orlicí.

Anketa Je Alena Schillerová dobrá ministryně financí? Ano 75% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3830 lidí

„Pro řidiče bude nejkomplikovanější rekonstrukce v délce 2,5 kilometru na silnici II/325 v úseku z Debrného na Nové Zámky na Trutnovsku, protože v blízkosti stavby probíhají další práce v režii Ředitelství silnic a dálnic a rekonstrukce železničních přejezdů. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost a shovívavost při dopravních omezeních,“ apeluje na řidiče radní pro dopravu Václav Řehoř.

Hradecko

Od 5. července silničáři začnou opravovat silnici II/298 mezi silnicí I/11 od Třebechovic pod Orebem ke Krňovicím. Opravy proběhnou za úplné uzavírky. Na krajskou stavbu navazují investice města a ŘSD, které řeší nový podchod a úpravu křižovatky na silnici I/11. Objízdná trasa až do konce srpna povede přes Svinary, Svinárky, Blešno a Nepasice.

Oblast kolem Hradce Králové ještě od 7. července čeká zahájení poslední etapy rekonstrukce silnice III/29827 z Malšovy Lhoty do Hradce Králové. Dopravní omezení v tomto úseku potrvá do 24. října a objížďka povede přes Svinary, Svinárky, Blešno a silnici I/31 do Hradce Králové.

Trutnovsko

Během první poloviny července by měla začít rekonstrukce nestabilních svahů podél silnice III/32549 pod skalními masivy v Čermné. Dopravní omezení by mělo trvat do konce října letošního roku, přičemž tímto úsekem bude možné projet kyvadlově.

Začátkem srpna dojde k zahájení dlouho připravované rekonstrukce silnice III/29920 od I/37 v Kuksu směrem na Stanovice. Oprava proběhne za úplné uzavírky. Od Kuksu budou řidiči jezdit po silnici I/37 přes Choustníkovo Hradiště, dále po II/299 na silnici III/29925 do Žirče, následně po III/29915 a na III/29920.

V srpnu také silničáři začnou pracovat na rekonstrukci stávající silnice II/325 v Debrném na Trutnovsku. Stavební práce začnou od křižovatky se silnicí II/299 po křižovatku s komunikací I/16 v místní části Vetřev v Dolní Olešnici. Kromě rekonstrukce silnice dojde také k vybudování mostu, opěrných zdí a opravě objízdné trasy silnice III/32547.

K zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu přispěje oprava více jak 1,2 kilometru dlouhého úseku silnice II/300 v Kocbeřích na Královédvorsku. Stavební práce začnou 2. srpna a dopravní omezení potrvá do 28.srpna, přičemž v opravovaném úseku budou částečné i úplné uzavírky. Objížďky povedou po silnicích I/37 z Kocbeří do Choustníkova Hradiště a II/299 do Dvora Králové nad Labem a II/300 po křižovatku II/300 s III/29929.

Jičínsko

Na Jičínsku se předpokládá 12. července se zahájením opravy silnice III/3002 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích. Uzavírka této komunikace by měla platit do 3. října letošního roku. Pro řidiče osobních aut mířících do Hradce Králové a Jičína objížďka povede ulicemi Československé armády, Hálkova, či Jablonského a Palackého náměstím. Nákladní doprava přijíždějící od Miletína bude jezdit po silnici II/284 do Lanžova, po II/325 do Chlumu a po I/35 do Hořic.

V průběhu srpna má dojít k zahájení první etapy rekonstrukce silnice v Holovousích. Celá investiční akce se rozdělí na tři úseky, přičemž oprava prvního a druhého úseku potrvá tři měsíce. Na poslední úsek stavby silnice III/28430 dojde v příštím roce. Stavební práce se uskuteční za úplné uzavírky, řidiči tak budou muset jezdit po silnicích III/28430, III/28431, III/28432, I/35 a místní komunikaci spojující III/28430 a I/35.

Rychnovsko

V Albrechticích nad Orlicí 16. srpna začne rekonstrukce zhruba půl kilometrového úseku silnice III/3051 v intravilánu obce. Úplná uzavírka by tu měla být do konce listopadu, přičemž objízdná trasa povede po komunikaci III/3051, III/3055, II/305, I/36.

Psali jsme: Královéhradecký kraj nesouhlasí s udělením výjimky pro opatovickou elektrárnu Královéhradecký kraj: Pachová a optická zradidla pomohou zabránit kolizi se zvěří Královéhradecký kraj: Do sociální oblasti chce kraj investovat přes dvě miliardy korun Královéhradecký kraj: Zateplení budovy hradecké školní jídelny přinese úspory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.