Královéhradecký kraj uspořádá další hackathon na podporu práce s otevřenými daty

„Hackathon Královéhradeckého kraje je skvělou příležitostí pro účastníky vyzkoušet si svoje programátorské dovednosti přímo v praxi a ostré konkurenci a získat cenné zkušenosti do budoucího zaměstnání. Současně je to výborná propagace otevřených dat, která nabízejí mnoho příležitostí ke zpracování, ale neví se o nich tak, jak by si to zasloužila. Výsledkem Hackathonu pak není jen něco abstraktního, ale návrhy konkrétních aplikací, které mohou sloužit široké veřejnosti,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, odpovědný za oblast investic, informačních technologií a inovací.

Hackathon Královéhradeckého kraje se odehraje 19. října v prostorách Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Jedná se o soutěž o nejlepší návrh aplikace využívající otevřená data. Zúčastnit se mohou dvou až čtyřčlenné týmy žáků a studentů. Vítěz si odnese 20 tisíc korun, programátoři na druhém místě obdrží 10 tisíc korun a účastníci na bronzové pozici získají pět tisíc korun.

Soutěžní aplikace ohodnotí odborná porota a soutěžící budou mít k dispozici odborného mentora, který jim může pomoci s odbornou radou. Výsledky práce žáků a studentů se budou moci stát součástí Datového portálu Královéhradeckého kraje Data KHK, aby mohly sloužit veřejnosti.

V loňském roce zvítězil tým Střední školy informatiky a ekonomie z Pardubic s aplikací monitorující stav silnici II. a III. třídy v kraji. Na druhém místě se umístili žáci Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií z Dobrušky, kteří naprogramovali aplikaci zaměřující se na veřejné sbírky.

