Lesy ČR: Účastníci pochodu Náměšť-Čučice se v sobotu projdou i po opraveném historickém mostu

reklama

„Nechali jsme opravit a očistit celou konstrukci od náletů, travin a hlíny. Doplněná a zpevněná je cihlová klenba a zeď i části kamenného zábradlí. Instalovali jsme i nové dřevěné. Při rekonstrukci jsme vycházeli z dobové knižní kresby,“ řekl lesní správce z Náměšti nad Oslavou Roman Křivánek.

Čertův most Čertův most (ZDE) je menší kamenná stavba ze 30. let 19. století. Překlenuje potok Hučák, přítok řeky Oslavy. Most se nacházel na historické cestě, která vedla ze Sedlece a Kladerub přes brod U Vlasáka do Náměšti nad Oslavou. Nachází se v rezervaci vyhlášené v roce 2019. Ta chrání říční údolí s mnoha živočišnými i rostlinnými druhy.

Divoké a jedinečné přírodní výjevy přivádějí do rezervace po značených trasách řadu turistů. Údolím se každoroční vydávají i účastníci pochodu Náměšť-Čučice, obdoby Praha-Prčice. Tuto sobotu, tedy 25. května, se koná už 47. ročník.

Psali jsme: Zeď u Držkovského potoka, poškozenou povodněmi, obnovily Lesy ČR Lesy ČR letos upřednostní přirozenou obnovu porostů na historicky největší ploše Lesy ČR: Soustavu čtyř tůní vytvořili vodohospodáři na Opavsku Lesy ČR postavily nádrž na úpatí nejvyššího vrcholu Jizerských hor

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE