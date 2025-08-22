Fiala (SPD): Fialova vláda a justice se propojily s podsvětím

Fialova vláda a justice se v bitcoinové kauze propojily s podsvětím. Požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny a demisi vlády. Policie zadržela a obvinila Tomáše Jiřikovského, který na jaře po dohodě s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) daroval státu bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun pocházející z trestné činnosti.
Za legalizaci výnosů z trestné činnosti a obchodování s drogami nyní Jiřikovskému hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jiřikovský už byl za obdobné zločiny odsouzen i v minulosti.
Policie nyní v rámci vyšetřovacích úkonů rozhodla i o zajištění bitcoinů ministerstva spravedlnosti v peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který podléhá ministerstvu financí, jako výnosu z trestné činnosti. Jde o naprosto ostudné vyvrcholení celé aféry, kdy ministři Blažek a Stanjura a premiér Fiala vědomě provedli miliardovou transakci s odsouzeným zločincem a pokusili se tzv. vyprat špinavé peníze získané v rámci organizovaného zločinu nejtvrdšího kalibru.
Jde o jednu z nejzávažnějších politických a kriminálních afér po roce 1989, kdy se vláda a justice propojily s podsvětím. Současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se celou kauzu snaží zamést pod koberec. Hnutí SPD požaduje k celé věci svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, ale především okamžitou demisi vlády Petra Fialy.
autor: PV