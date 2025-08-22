Fiala (SPD): Fialova vláda a justice se propojily s podsvětím

23.08.2025 10:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze.

Fiala (SPD): Fialova vláda a justice se propojily s podsvětím
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Fialova vláda a justice se v bitcoinové kauze propojily s podsvětím. Požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny a demisi vlády. Policie zadržela a obvinila Tomáše Jiřikovského, který na jaře po dohodě s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) daroval státu bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun pocházející z trestné činnosti.

Za legalizaci výnosů z trestné činnosti a obchodování s drogami nyní Jiřikovskému hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jiřikovský už byl za obdobné zločiny odsouzen i v minulosti.

Policie nyní v rámci vyšetřovacích úkonů rozhodla i o zajištění bitcoinů ministerstva spravedlnosti v peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který podléhá ministerstvu financí, jako výnosu z trestné činnosti. Jde o naprosto ostudné vyvrcholení celé aféry, kdy ministři Blažek a Stanjura a premiér Fiala vědomě provedli miliardovou transakci s odsouzeným zločincem a pokusili se tzv. vyprat špinavé peníze získané v rámci organizovaného zločinu nejtvrdšího kalibru.

Jde o jednu z nejzávažnějších politických a kriminálních afér po roce 1989, kdy se vláda a justice propojily s podsvětím. Současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se celou kauzu snaží zamést pod koberec. Hnutí SPD požaduje k celé věci svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, ale především okamžitou demisi vlády Petra Fialy.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Káže vodu, chlastá nejdražší víno.“ Vyoral natřel Pavla za slova při výročí
Zdechovský (KDU-ČSL): Konečná káže o Fijalově bídě s náušnicemi za 280 tisíc na uších
Blažek: Proč policie neinformovala stát? K žádné dražbě bitcoinů by nedošlo
Chystá po volbách puč? Holec naznačil něco velice nepěkného o prezidentovi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , SPD , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Propojila Fialova vláda stát s podsvětím?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Margita Balaštíková byl položen dotaz

Jste misandrie?

Můžete mi kromě toho, jak vznikly nahrávky, o nichž tvrdíte, že existovat nemohou i vaši větu: ,,Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla." Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/margita-balastikova-poslankyne-ano-zneuziti-funkce-nahravky-andrej-babis.A250812_095053_do...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dejte sbohem neustále suchým koláčůmDejte sbohem neustále suchým koláčům Když má váš partner problém zůstat tvrdýKdyž má váš partner problém zůstat tvrdý

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Fialova vláda a justice se propojily s podsvětím

10:17 Fiala (SPD): Fialova vláda a justice se propojily s podsvětím

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze.