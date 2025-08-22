DPP opraví tramvajovou trať ve Svatovítské ulici

22.08.2025 19:28 | Tisková zpráva

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od pátku 22. srpna do neděle 31. srpna 2025 měnit opotřebené oblouky na tramvajové trati ve Svatovítské ulici pod křižovatkou s ulicí Milady Horákové.

DPP opraví tramvajovou trať ve Svatovítské ulici
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím. Linky č. 8, 18 a 91 budou z Hradčanské přesměrovány do zastávky Malovanka, kde budou po dobu výluky ukončeny. Linky č. 20 a 26 budou jezdit do zastávky Pohořelec, kde budou po dobu výluky ukončeny. Během výluky DPP zavede v denním provozu tramvajovou linku č. 30 z Nádraží Podbaba na Dědinu, v nočním provozu linku č. 90 z Nádraží Podbaba do zastávky Divoká Šárka. Mezi Hradčanskou a Dejvickou DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X20 v denním a X91 v nočním provozu.

Z důvodu opravy tramvajové trati ve Svatovítské ulici bude zhruba od půlnoci ze čtvrtka 21. na pátek 22. srpna do neděle 31. srpna 2025 přibližně do 24:00 obousměrně přerušen provozu tramvají v úseku Prašný most – Vítězné náměstí.

Změny tras tramvajových linek

  • Linky č. 8, 18 a 91 budou z Hradčanské vedeny přes zastávky Prašný most – Vozovna Střešovice do zastávky Malovanka, kde budou po dobu výluky ukončeny. Tramvaje se budou manipulačně otáčet ve smyčce Královka.

  • Linky č. 20 a 26 budou z Hradčanské vedeny přes zastávky Prašný most – Brusnice do zastávky Pohořelec, kde budou po dobu výluky ukončeny. Tramvaje se budou manipulačně otáčet ve smyčce Dlabačov.

Zavedené tramvajové linky

  • V denním provozu linka č. 30 Nádraží Podbaba – Dědina

  • V nočním provozu linka č. 90 Nádraží Podbaba – Divoká Šárka

Náhradní autobusová doprava

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase Hradčanská – Dejvická, v denním provozu linka X20 a v nočním provozu X91.

Další detaily k dopravním opatřením, jako je umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a změny v zastávkách autobusů, jsou k dispozici na webu DPP ZDE.

autor: Tisková zpráva

