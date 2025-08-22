„Káže vodu, chlastá nejdražší víno.“ Vyoral natřel Pavla za slova při výročí

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA – Včerejší výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy se neobešlo bez projevů českých politiků. Včetně prezidenta Petra Pavla, který hovořil mimo jiné o potřebě objektivního pohledu na historii. Komentátora Tomáše Vyorala nenechala tato slova chladným. „Káže vodu a chlastá nejdražší víno,“ vyjádřil se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Po Putinovi se do Bílého domu sjel Zelenskyj se skvadrou evropských lídrů. Co se týče hodnocení, kdo má Trumpa rád, se raduje, jak to hezky zařídil a jak je to rána pro Putina. A kdo ho nesnáší, tak se vzteká, že si ho Putin omotal okolo prstu. Jak hodnotíte tyto „hodnotitele“?

Kdo chce psa bít, hůl si najde. A je poměrně přirozené, že většina z nás hledá v realitě důkazy o své vlastní pravdě. Podstatní nejsou hodnotitelé. Ti jsou pouhým elementem, který nám třeba někdy i může otevřít nějaký obzor, kterého se nám nedostávalo. Podstatná je realita a především to, co z dané situace následně vyplyne. Důležitá je podstata a důsledek. A ty teprve v nějaké míře uvidíme.

A ještě k jednání, v Událostech, komentářích se po pondělním summitu vztekal na Ivana Davida z SPD europoslanec STAN Farský. A jak se tak vztekal, osočoval ho a skákal mu do řeči, tak jsem si tak říkal, že je to skutečně prototyp evropského postupu. Přerušovat, obviňovat, vkládat do úst, předstírat rozhořčení, jenom aby se nevedla žádná debata. Co vy na to?

Aneb v naší demokracii máš beze všeho výsostné právo na svůj názor, ale běda ti, jak není jako ten náš. Abychom byli féroví, tak obdobnou praxi můžeme vídat u všech názorových táborů napříč politickým spektrem. Nicméně je až do očí bijící ono pokrytectví tak často kvetoucí právě u novodobých svazáků a lepševiků typu Farského, kteří se zaklínají demokracií, sametem, pravdou a láskou, načež z nich stříká lež, nenávist a totalitní praktiky. Debata, výměna názorů a argumentů, ať už je forma taková či maková, je jedním z pilířů demokratické společnosti. Té skutečně demokratické. Nemám na mysli soudobou kvazi demokracii pomalu ale jistě se přetavující v totalitu.

Exministr Blažek zatápí ODS svými vyjádřeními o zatčení Jiřikovského o spravedlnosti a bezpečnostních složkách propojených s médii. Skoro se tomu až nechce věřit; na druhou stranu, Blažek má skutečně letité zkušenosti. Myslíte si, že je něco pravdy na tom, co říká?

Je vskutku na pováženou, že sám bývalý ministr spravedlnosti, který by mimochodem měl být za miliardovou kauzu bitcoin minimálně detailně vyšetřován, ne-li sedět, až zčerná, zpochybňuje nezávislou práci soudů i policie. Asi nejsem sám, kdo si nedělá iluze, že žije ve společnosti, kde zákony platí pro všechny stejně, ale pokud s takovými vyjádřeními vyrukuje bývalý ministr spravedlnosti, pak je to opravdu na pováženou a nabízí se několik možných vysvětlení. Přičemž jedno je horší než druhé. Buď Blažek ví, že nezávislost soudů a policejních složek u nás je pouhou chimérou. Nebo má v souvislosti s bitcoinovou kauzou vzhledem ke svému evidentnímu zapojení oprávněné obavy o sebe samého a chystá si tak dopředu určitou formu obhajoby, případně skrze veřejný prostor posílá drobné rady zadrženému Jiřikovskému… Bohužel v každém případě to mnohé vypovídá o tom, jak je soudobými politruky řízena, nebo spíše zřízena a vyřízena naše země a její fungování.

Měli jsme další výročí 21. srpna 1968. Sice ne kulaté, ale za to předvolební. Utkvělo vám nějaké prohlášení? Jedno za všechny, Miroslava Němcová prohlašuje, že tu zase lidé píší dopisy do Moskvy a chtějí, aby nás „zachránili vrazi“.

Opět mě zaujala a nepřestává udivovat odvaha – v uvozovkách – spíše opovážlivost, arogance, nestydatost, drzost a kachní žaludek – omlouvám se kachnám – hradního soudruha rozvědčíka Pavla. Toho Pavla, který sám „pochopil“ a schvaloval invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a který nyní na výročí tohoto okamžiku bez hnutí brvy stojí před národem v nové – opět prorežimní uniformě a roli coby generál oportunismu. Při příležitosti výročí mimo jiné uvedl: „Naším cílem by mělo být, aby náš pohled na historii byl co nejobjektivnější. Nejenom v tom, co nám slouží ke cti, ale i v tom, co o sobě neradi zveřejňujeme… A stejně tak i dnes, když vlivem různého výkladu nedávné historie, ale i současnosti mnozí lidé mají opravdu hodně pokroucený pohled na svět.“ Tedy opět káže vodu a chlastá nejdražší víno. A pologramoti a nedochůdčata mediálního a politického hlavního proudu mu servilně a bez jakýchkoliv pochybností a kritických dotazů poklonkují a lezou mezi jeho oportunistické půlky. No a pomatenou hysterku Němcovou, se vší neúctou, snad už dávno nebere nikdo vážně. Neb kdyby hloupost a svazáctví nadnášelo, tak paní lítá coby první Češka na oběžné dráze, možná v nekonečnu a ještě mnohem dál.

Hnutí SPOLU odhalilo svůj program. Jako obyčejně se to neobešlo bez strašení Okamurou, Babišem a Konečnou. Myslíte, že ještě někdo čte programy? A tím myslím skutečně čte, ne hodnotí, jak moc velká je to slátanina, jak moc mu strany hodlají lhát a jak moc si o něm politici myslí, že se dá opít rohlíkem. Myslíte, že je tu skutečně někdo, kdo si přečte program a řekne si: Tak tyhle jdu volit?

Myslím, že drtivá menšina voličů. Tak to ale ostatně asi bylo i dříve. A jak jsme se snad poučili z posledních let a ze zkušeností s Fialovou vládou snad úplně nejzřetelněji v historii: Program mají zřejmě jen proto, aby měli co porušovat, čím své voliče a zejména oponenty pořádně naštvat a jak všem ukázat svou bohorovnost, bezpáteřnost a servilitu vůči zájmům, které jsou v rozporu se zájmy občanů České republiky.

Kandidátka STAN a asistentka poslankyně STAN Urbanové se zastávala principu, že za stejnou práci má být stejné ohodnocení, protože je to prý dobré pro regiony.

I vzhledem k rozdílům v životních nákladech jednotlivých regionů jde o nesmysl. Jde o záležitost lokálního pracovního trhu a ochoty tamních občanů za danou mzdu pracovat. Pokud se bavíme o soukromých subjektech, tak pak tím tuplem by do toho stát neměl co zasahovat.

Legrace se STANem nekončí. Poslankyně STAN Opltová se fotí náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který kvůli ní zřejmě opustil svou manželku. Z ANO zaznívá, že je to jasný důkaz, že armáda není apolitická, jak by měla být. Co na to říkáte vy?

Že sic toto konkrétně může být jen bouře ve sklenici vody, tak o apolitičnosti armády pod vedením zelené proválečné gumy Řehky nemůže být řeč. Ten je spjat s režimem současné vlády takřka pupeční šňůrou a s Foltýnem toho času ve zvláštní škole zřejmě seděli v jedné lavici.

autor: Karel Šebesta

