Mír? Trump tlačí. Z Ruska přišla odpověď

23.08.2025 11:20 | Monitoring

„Nejsem nadšený z čehokoli, co má s tou válkou něco společného.“ Prezident USA opět pohrozil Vladimiru Putinovi, že se musí pohnout směrem k míru. Jinak přijde trest. Jenže jedním dechem dodal i druhou možnost. A z Ruska už přišla odpověď.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Na Aljašce a ve Washingtonu proběhla další rokování o uzavření míru na Ukrajině. Jenže mezitím Rusové dál a dál útočí na Ukrajinu a 47. prezident USA Donald Trump dává najevo, že se zlobí. Již poněkolikáté pohrozil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že pokud mírová jednání nepokročí, současný nájemník Bílého domu uvalí na Rusko další opravdu tvrdé sankce. Pokud se nic nezmění do dvou týdnů.

 O naštvanosti Donalda Trumpa informovala agentura Reuters.

Řekl, že je nespokojen s ruským útokem na americkou továrnu na Ukrajině tento týden, který způsobil požár, při kterém byli zraněni někteří zaměstnanci závodu. „Nejsem z toho nadšený a nejsem nadšený z čehokoli, co má s tou válkou něco společného,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.

Jenže Trump vedle hrozby konstatoval, že také nemusí udělat nic.

„Rozhodnu se, co uděláme, a bude to velmi důležité rozhodnutí. Ať už to budou masivní sankce nebo masivní cla, nebo obojí, nebo neuděláme nic a řekneme, že je to váš boj,“ řekl Trump. „Ale za dva týdny budu vědět, co udělám,“ dodal Trump podle CNN.

Trump v této souvislosti argumentuje i mistrovstvím světa ve fotbale a naznačil, že pokud se podaří dospět k míru, ruský tým by se mohl tohoto šampionátu účastnit a Vladimir Putin by mohl přijet svůj tým podpořit osobně.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v pátek prohlásil, že Rusko dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránilo setkání mezi ním a Putinem.

A z Moskvy přišel vzkaz. „Putin bude připraven setkat se se Zelenským, až bude připraven program pro takové setkání. Ale takovýto program momentálně neexistuje,“ řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov moderátorce pořadu Meet the Press na NBC News Kristen Welker v exkluzivním rozhovoru.

Na otázku, jak Trump zareaguje na Lavrovovy komentáře a jaké budou jeho další kroky, novinářům v pátek dříve řekl: „No, uvidíme. Uvidíme, jestli Putin a Zelenskyj budou spolupracovat. Oni jsou trochu jako olej a ocet,“ naznačil, jak rozdílní Putin a Zelenskyj jsou. Putin naznačil, že stojí především o obnovení vztahů se Spojenými státy.

Během páteční návštěvy jaderného výzkumného centra Putin prohlásil, že Trumpovy vůdčí schopnosti pomohou obnovit vztahy mezi USA a Ruskem. „Myslím, že s příchodem prezidenta Trumpa se konečně objevilo světlo na konci tunelu. A nyní jsme měli velmi dobré, smysluplné a upřímné setkání na Aljašce,“ řekl Putin.

Naproti tomu generální tajemník NATO Mark Rutte dává najevo, že Ukrajina by v budoucnu neměla čelit žádné další ruské agresi. „Silné bezpečnostní záruky budou nezbytné a na jejich definici nyní pracujeme,“ řekl.

Psali jsme:

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/08/22/politics/putin-trump-two-weeks-peace-talks

https://www.nbcnews.com/world/russia/putin-zelenskyy-summit-not-planned-trump-russia-lavrov-peace-ukraine-rcna226248

https://www.reuters.com/world/europe/with-no-ukraine-peace-deal-trump-again-threatens-russia-sanctions-2025-08-22/

Článek obsahuje štítky

fotbal , Putin , Rusko , sport , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , CNN , Reuters , mír , Lavrov , Trump , NBC News , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

