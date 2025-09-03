MHMP: Hlavní město vypíše veřejné zakázky na vybudování dvou P+R parkovišť

V nejbližších letech by měla v Praze vzniknout dvě nová vysokokapacitní P+R parkoviště. První z nich by mělo vzniknout v Hostivaři s celkovou kapacitou 647 parkovacích míst. Parkoviště bude umístěno u konečné stanice metra A Depo Hostivař (v blízkosti ulic Černokostelecká a Sazečská) a lidem bude sloužit jako přestupní bod na MHD při cestách po metropoli. Z celkového počtu míst bude 20 sloužit pro osoby s těžkým pohybovým omezením a čtyři budou mít elektrické nabíjecí stanice. Zároveň se počítá s místností pro 38 jízdních kol. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 601 milionů korun bez DPH.
„Plníme závazky z programového prohlášení, a proto vybudujeme další dva parkovací domy P+R Hostivař s 647 parkovacími místy a P+R Depo Zličín s 596 místy, to je navíc o 134 míst více, než jsme původně předpokládali. Celkem tedy postavíme téměř 1200 nových parkovacích míst. Oba parkovací domy ulehčí na příjezdu do města řidičům a umožní jim přesednout do veřejné dopravy v docházkové vzdálenosti. Díky nim budeme mít také ve městě čistší vzduch a méně hluku v přilehlých čtvrtích,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
Druhé P+R parkoviště vznikne v ulici Na Radosti u stanice metra B Zličín. Celková kapacita bude 462 parkovacích míst, nedaleko bude také pomocná parkovací plocha pro 134 parkovacích míst. Celkově tedy v bude mít parkoviště 596 parkovacích míst. Z toho je navrženo 10 míst pro osoby těžce pohybově postižené, 8 stání pro rodiny s dětmi a 11 stání pro elektromobily s nabíjecími stanicemi. Předpokladem dokončení prací je konec roku 2027, otevřeno pro veřejnost by mělo být v roce 2028. Součástí investiční akce bude také vybudování nových autobusových zastávek Na Radosti v těsné blízkosti parkovacího domu, které poslouží také bytovým domům v lokalitě. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 652 milionů korun bez DPH.
„Dvě nová P+R u metra v Hostivaři a na Zličíně přinesou více než 1200 parkovacích míst, uleví příjezdům do města a zklidní ulice v okolních čtvrtích. Jsme pro auta: budujeme kapacity tam, kde dávají smysl, a zároveň dáváme lidem možnost volby. Naším cílem je plynulejší doprava, čistější vzduch a jednodušší každodenní život. Jsem rád, že se projekt posunul do fáze tendru a děkuji všem, kteří jej dotáhli do tohoto bodu,“ dodává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Výstavbou obou parkovacích objektů hlavní město dosáhne snížení intenzity dopravy na přilehlých městských komunikacích, zlepšení životního prostředí, emisí a hlučnosti, přičemž se pro dojíždějící řidiče do Prahy zlepší návaznost na městskou hromadnou dopravu a řidiči nebudou muset zbytečně zajíždět automobily do různých městských částí. Oba záměry musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
autor: Tisková zpráva