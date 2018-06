MHMP: Informace o dopravních opatřeních v souvislosti s akcí 115. výročí založení značky Harley Davidson

Od 5. do 8. července se v Praze uskuteční celosvětové oslavy 115. výročí založení značky Harley Davidson. Hlavní program se bude konat na Výstavišti Praha v Holešovicích, v jehož okolí budou uzavřeny částečně nebo zcela některé komunikace. Dopravní opatření se budou týkat automobilové dopravy i provozu některých linek MHD.

Celá akce bude zajišťována pořadateli ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy, případně s Policií ČR.

Uzavírky komunikací pro dopravu 5. – 8. 7.:

• U Výstaviště – celá komunikace

• Dukelských hrdinů – úsek Veletržní – U Výstaviště

• Partyzánská – úsek U Výstaviště – Na Zátorách

• Strojnická – úsek Veletržní – Dukelských hrdinů

• Za Elektrárnou – úsek Holešovické nábřeží – U Výstaviště

Objížďka pro přístup do oblasti Císařského ostrova povede po trase: Veletržní, Bubenská, Železničářů, Plynární, Argentinská, most Barikádníků, Povltavská, Nová Povltavská, Trojský most, Holešovické nábřeží, Za Elektrárnou.

Změny v provozu MHD:

• od 5. 7. (od cca 0.30 hodin) do 9. července (do cca 4.30 hodin) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice,

• změny se budou týkat vedení tras tramvajových linek č. 6, 12, 17, 93 a 94,

• v denním provozu bude zavedena autobusová linka X156 v trase Strossmayerovo náměstí – Řezáčovo náměstí – Veletržní – Strojnická – Veletržní – Řezáčovo náměstí – Strossmayerovo náměstí.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. V příloze uvádíme schéma k opatření.

V rámci oslav se uskuteční v Praze organizované jízdy na motocyklech – tzv. Spanilé jízdy:

? 6. července – v době od 21.30 do 23.00 hodin

? 7. července – v době od 10.00 do 14.00 hodin

Trasa jízd je po oba dny stejná: Letná, Letenský tunel, nábř. Kpt. Jaroše, Hlávkův most, Wilsonova, Václavské nám., Mezibranská, Žitná, Resslova, Masarykovo nábř., Křižovnická, nám. Jana Palacha, Mánesův most, Klárov, Chotkova, Badeniho, Milady Horákové, Letná.

Pořadatelem akce je spol. KLASIK MOTO, a. s.

