Manfred Weber, předseda frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu, se vyslovil pro zapojení německých vojáků do zajištění míru na Ukrajině. „Přeji si, aby vojáci nosili na uniformě evropskou vlajku a společně s našimi ukrajinskými přáteli zajišťovali mír,“ řekl politik CSU novinám mediální skupiny Funke Media.
„Nemůžeme vážně počítat s tím, že Donald Trump zajistí mír pouze s pomocí amerických vojáků. A pokud mluvíme o evropských jednotkách, Německo nemůže zůstat stranou,“ dodal Weber s odkazem na prezidenta USA Donalda Trumpa. „Evropa musí převzít odpovědnost za bezpečnost Ukrajiny,“ sdělil Weber. „Po uzavření příměří nebo mírové dohody musí na bezpečnostní linii vlát evropská vlajka.“
Po jednáních o Ukrajině v Berlíně představitelé států a vlád EU avizovali vytvoření mnohonárodních sil, které by zajistily dodržování klidu zbraní na Ukrajině. Tyto síly, vytvořené Evropany a podporované USA, mají poskytovat podporu ozbrojeným sílám Ukrajiny a zajišťovat bezpečnost vzdušného prostoru a moří, píše německý deník Die Zeit.
Jak by se do této mise mohlo zapojit Německo, však zatím není jasné. Spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) a vicekancléř a předseda SPD Lars Klingbeil se dosud k otázce účasti německých vojáků na „mírové misi“ vyjadřovali zdrženlivě.
Weber však v rozhovoru pro Funke Zeitungen vyjádřil skepsi ohledně možnosti brzkého míru. „Putin si s námi pohrává. Dodnes sedí v Kremlu a raduje se z toho, jak se Západ hádá a rozděluje,“ pronesl předseda Evropské lidové strany. „Ruský prezident Vladimir Putin poslal na smrt desítky tisíc mladých vojáků.“ Weber prý nevidí, „že by Putin kráčel cestou míru“. Mír podle něho nastane pouze tehdy, „pokud Evropané projeví sílu a budou mluvit jedním hlasem“.
Weber vyzval Evropskou unii, aby na odklon USA od Evropy reagovala Evropa novou bezpečnostní strategií. „Rok 2025 je přelomovým rokem v historii, což dokazuje i Trumpova bezpečnostní strategie. Evropa musí přestat utvářet svou politiku na základě dokumentů z Washingtonu,“ prohlásil Weber. „Musíme napsat vlastní bezpečnostní strategii, prověřit architekturu Evropy a konečně jednat sebevědomě,“ dodal.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se k tomuto tématu vyjádřil zdrženlivěji. Bývalý nizozemský premiér se navzdory současnému kurzu americké administrativy nedomnívá, že by EU měla být v otázkách obrany zcela nezávislá na USA. „Spojené státy očekávají, že Evropa převezme větší odpovědnost a vynaloží více peněz na obranu,“ řekl Rutte. „Jde však o to, aby se tak dělo společně s USA.“
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
