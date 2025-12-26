Majerová (Trikolora): Dabing ze slovenštiny do češtiny? To snad ne

Souhlasím, protože štědrovečerní česká pohádka byla opět nedokoukatelný propadák. A přitom jsme uměli točit tak nádherné pohádky… Poslední, která stála za pochvalu byl Anděl páně.
A s tím dabingem slovenštiny do češtiny nesouhlasím dlouhodobě. Argument, že naše děti už slovensky neumí, je právě důsledek dabingu. Slováci naše filmy nedabují, i proto děti na Slovensku česky rozumí a umí víc, než děti u nás.
Říká se „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem”, a je v tom kus pravdy. Osobně jsem učila cizí jazyky i tříleté děti a jejich vnímání cizích jazyků je přirozené a intuitivní, učí se mnohem rychleji než my, dospělí.
