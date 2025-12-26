Lacina (STAN): Máme rádi kavárenské hovory o kultuře

27.12.2025 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkávání o vánočních svátcích.

Lacina (STAN): Máme rádi kavárenské hovory o kultuře
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Jan Lacina

Po České mši vánoční Jakuba Jana Ryby u husitů v Dejvicích se pokaždé se skupinou přátel a hudebníků přesouváme o pár metrů dál do kavárny Alibi, abychom zhodnotili koncert i končící rok.

Nejinak tomu bylo i letos.

Bylo 26/12/2025, tedy Druhý Boží hod vánoční a já si vám dovolím představit Jitku Režnou s choťem Radimem. Jitka je dcerou válečného letce, generála Františka Fajtla, významné osobnosti českých dějin 20. století. Známe se poměrně dlouho a vídáme se při nejrůznějších příležitostech, protože Jitka i Radim mají rádi kulturu a umění, Radim je připsán právě k husitskému kostelu v Dejvicích, takže je tam tak trochu doma, Jitka je zase velká příznivkyně poezie, několikrát mi dokonce recitovala na veřejnosti.

Pochopitelně se potkáváme také na vojenských pietách, oba dva manželé berou odkaz Františka Fajtla a jeho spolubojovníků proti totalitám 20. století velmi vážně a s náležitým respektem, což nás rovněž spojuje. A také máme rádi kavárenské hovory o kultuře, třeba o tom, jak se dá dostat do Dejvickeho divadla i jinam, kam se nedá dostat, Radim je na to příborník.

Na Druhý Boží hod jim přiletěla rodina z Velké Británie, kde jejich dcera Jana Karla Režná pracuje jako zástupkyně generálního konzula v Manchesteru. Tři vnuky jsme po Rybovce poslali domů, ale manželé Režní zůstali a Jana Karla byla z povedeného koncertu a mimořádné společnosti v Alibi očividně nadšená.

Ať se i vám v novém roce daří.

Mgr. Jan Lacina

  • STAN
  • radní městské části
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hrozivý případ. Cyril Svoboda popsal vážné selhání Lipavského
„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem
Spor o Turka. Miloš Zeman o Vánocích nastínil východisko
Trumpovo vánoční přání, pak dopadly bomby v Nigérii

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Lacina

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Proč najednou chcete být poslanec?

Původně jste nechtěl do sněmovny kandidovat, a teď dáte práci poslance přednost před prací náměstka. Není to náhodou proto, že nejste schopný vyřešit problém s dopravou v Praze? Přijde vám to fér někomu předávat dopravu v nejhorším stavu, co kdy byla? Nebo vy máte na dopravní situaci v Praze snad ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minčič (ODS): Od píky

17:38 Minčič (ODS): Od píky

Komentář člena ODS Liberec Jiřího Minčiče k aktuálnímu dění nejen ve straně, ale na politické pravic…