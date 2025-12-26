Lacina (STAN): Máme rádi kavárenské hovory o kultuře

Po České mši vánoční Jakuba Jana Ryby u husitů v Dejvicích se pokaždé se skupinou přátel a hudebníků přesouváme o pár metrů dál do kavárny Alibi, abychom zhodnotili koncert i končící rok.
Nejinak tomu bylo i letos.
Bylo 26/12/2025, tedy Druhý Boží hod vánoční a já si vám dovolím představit Jitku Režnou s choťem Radimem. Jitka je dcerou válečného letce, generála Františka Fajtla, významné osobnosti českých dějin 20. století. Známe se poměrně dlouho a vídáme se při nejrůznějších příležitostech, protože Jitka i Radim mají rádi kulturu a umění, Radim je připsán právě k husitskému kostelu v Dejvicích, takže je tam tak trochu doma, Jitka je zase velká příznivkyně poezie, několikrát mi dokonce recitovala na veřejnosti.
Pochopitelně se potkáváme také na vojenských pietách, oba dva manželé berou odkaz Františka Fajtla a jeho spolubojovníků proti totalitám 20. století velmi vážně a s náležitým respektem, což nás rovněž spojuje. A také máme rádi kavárenské hovory o kultuře, třeba o tom, jak se dá dostat do Dejvickeho divadla i jinam, kam se nedá dostat, Radim je na to příborník.
Na Druhý Boží hod jim přiletěla rodina z Velké Británie, kde jejich dcera Jana Karla Režná pracuje jako zástupkyně generálního konzula v Manchesteru. Tři vnuky jsme po Rybovce poslali domů, ale manželé Režní zůstali a Jana Karla byla z povedeného koncertu a mimořádné společnosti v Alibi očividně nadšená.
Ať se i vám v novém roce daří.
