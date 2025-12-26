Ministerstvo spravedlnosti: Změny v trestném činu neplacení výživného začnou platit 1. ledna

Novela, která od 1. ledna 2026 upravuje trestnost neplacení výživného, reaguje na to, že v praxi se často nepodařilo prokázat úmysl dlužníka — tedy že výživné neuhradil záměrně, ale proto, že se nacházel v těžké životní situaci (nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní omezení). Podle právních analýz a návrhů změn má zákon nově trestat jen ty případy, kdy rodič zanedbáním výživného vystaví dítě skutečnému ohrožení nouzí.
Kolika odsouzených se změna dotkne
Podle dat Vězeňské služby se může novela dotknout přibližně 321 osob, které jsou nyní ve výkonu trestu odnětí svobody za neplacení výživného. U těchto osob může dojít k propuštění nebo změně trestu.
Počet soudních rozhodnutí ale bude vyšší. Soudy totiž musí projednat nejen případy lidí, kteří jsou nyní ve vězení, ale také:
- osoby s podmíněným trestem,
- osoby s trestem obecně prospěšných prací,
- osoby, které jsou v běžící zkušební době,
- případy, které je nutné znovu posoudit právě kvůli změně zákona.
Z tohoto důvodu očekávají soudy celkem 409 rozhodnutí souvisejících s trestným činem zanedbání povinné výživy.
Drogové trestné činy
Novela přináší změny také v oblasti drogové kriminality. Zpřesňuje skutkové podstaty a dává soudům širší prostor při volbě trestu. To může znamenat zmírnění sankcí u méně závažných deliktů a posun k alternativním trestům.
Vězeňská služba uvádí, že:
- 460 osob je ve výkonu trestu výhradně za drogové delikty,
- 283 osob má drogové delikty v kombinaci s jinými činy,
- celkem jde o přibližně 3000 odsouzených, u nichž může být soudní rozhodnutí upraveno.
Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství i Vězeňská služba mají nastavený společný postup pro období po nabytí účinnosti novely. Rozhodování o jednotlivých případech bude probíhat individuálně, transparentně a podle zákona.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.