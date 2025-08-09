Ministryně Černochová: Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti

10.08.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obraně.

Ministryně Černochová: Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti
Foto: ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

V době, kdy probíhá v Evropě nejkrvavější konflikt od druhé světové války jen stovky kilometrů od našich hranic, je potřeba si připomínat, že obrana není jen úkolem armády. Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti.

Proto rozvíjíme nejen armádu, ale i dobrovolná vojenská cvičení a přípravu občanů k obraně státu, která není jen o teorii, ale o získání znalostí, schopností a dovedností, které pomáhají v krizích i v každodenním životě.

Proto jsme zásadně nastartovali spolupráci se školami, neziskovým sektorem, spolky, akademickou sférou, kraji i obcemi. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať, ale nastavili jsme nezbytný základ a víme, jak dál postupovat v posilování odolnosti celé společnosti.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministryně Černochová: Babiš zapomněl, jak nakupovali jeho ministři
Kavij (KSČM): Náprava škod po ministryni Černochové nebude snadná
Ministryně Černochová: Usilujeme o zapojení firem do armádních zakázek
Zničení všech důkazů. Armádní zákrok proti opozici vrcholí?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se zvýšenými výdaji na obranu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Svobodu slova nelze zastavit

Uvědomujete si ten paradox, že zrovna vy mluvíte o svobodě slova a stěžujete si na její omezování? Nemají to snad komunisti ve své ideologii? A uvědomujete si, že to byli oni, kdo ji ti potlačovali a donutili tak kvůli tomu řadu lidí o k emigraci, protože jednoduše šli za svobodou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministryně Černochová: Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti

20:06 Ministryně Černochová: Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obraně.