Ministryně Černochová: Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti

V době, kdy probíhá v Evropě nejkrvavější konflikt od druhé světové války jen stovky kilometrů od našich hranic, je potřeba si připomínat, že obrana není jen úkolem armády. Obrana je věcí a odpovědností celé společnosti.
Proto rozvíjíme nejen armádu, ale i dobrovolná vojenská cvičení a přípravu občanů k obraně státu, která není jen o teorii, ale o získání znalostí, schopností a dovedností, které pomáhají v krizích i v každodenním životě.
Proto jsme zásadně nastartovali spolupráci se školami, neziskovým sektorem, spolky, akademickou sférou, kraji i obcemi. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať, ale nastavili jsme nezbytný základ a víme, jak dál postupovat v posilování odolnosti celé společnosti.
Mgr. Jana Černochová
autor: PV