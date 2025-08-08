FN Hradec Králové: Úsměvy dětem vykouzlí velrybí flotila

10.08.2025 20:16 | Tisková zpráva

Na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové připlulo patnáct velryb, které potěší ty nejmenší pacienty. Zubní lékařka MDDr. Kristýna Hynková, Ph.D., je vlastnoručně ušila a věnovala dětské klinice.

FN Hradec Králové: Úsměvy dětem vykouzlí velrybí flotila
Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vyráběla jsem zdarma hračky a sedací pytle pro děti v dětských domovech. Šití je mým velkým koníčkem. Jakmile jsem nastoupila do nové práce, napadlo mě rozšířit můj malý charitativní projekt #TuliTele i do naší nemocnice. Zpříjemnit léto dětem, které nemohou být třeba u vody," vysvětlila doktorka Kristýna Hynková.

Ušít patnáct velryb jí zabralo necelé tři týdny, nejpracnější bylo vycpávání hraček dutým vláknem, které je antialergenní a certifikované stejně jako potahová látka.

Velrybky jsou kouzelné a nápad udělat jimi radost našim dětem je opravdu nádherný a velkorysý. Velmi si vážím ochoty i času, který tomu paní doktorka věnovala,“ poděkovala přednostka Dětské kliniky FN HK, doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Děti ve FN HK se mohou těšit na překvapení. A nové velrybí přátele, kteří jim zpříjemní pobyt v nemocnici a po uzdravení s nimi poplují zpátky domů. Podle slov paní přednostky Skálové i paní doktorky Hynkové nemusí zůstat u jednorázové akce. Pestrobarevná flotila si možná najde cestu dětskou klinikou i v příštím roce.

Psali jsme:

FN Hradec Králové: Světový den hygieny rukou připomene nemocnice 5. května 2025
FN Hradec Králové: Monumentální sgrafito v průčelí Dětské kliniky prošlo opravou
FN HK: Nemocniční lékárna zjišťuje prostřednictvím dotazníku názory zákazníků
FN HK: Oční klinika používá při přípravě na operace šedého zákalu nejmodernější optický biometr

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , FN Hradec Králové , FN HK

autor: Tisková zpráva

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Nepřipomíná vám to celé vyšetřování pohádku Královna koloběžka?

Dobrý den, uvědomuji si, že ten, kdo by měl věci hlavně vysvětlovat je Blažek, premiér a nová ministryně, ale ti se k tomu moc nemají, a když už ministryně něco tvrdí, tak to pak zase mění. Takže celé mi to připomíná onu pohádku, kde Patrasová také vezla dar nedar, teď k tomu přibyla ještě zpráva ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Při žaludečních vředech se dopujte flavonoidyPři žaludečních vředech se dopujte flavonoidy Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Finanční správa plánuje sloučení svých pracovišť v Praze

20:16 Finanční správa plánuje sloučení svých pracovišť v Praze

Veřejný průzkum trhu uskutečněný na počátku roku 2025 Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) pokroč…