FN Hradec Králové: Úsměvy dětem vykouzlí velrybí flotila

„Vyráběla jsem zdarma hračky a sedací pytle pro děti v dětských domovech. Šití je mým velkým koníčkem. Jakmile jsem nastoupila do nové práce, napadlo mě rozšířit můj malý charitativní projekt #TuliTele i do naší nemocnice. Zpříjemnit léto dětem, které nemohou být třeba u vody," vysvětlila doktorka Kristýna Hynková.
Ušít patnáct velryb jí zabralo necelé tři týdny, nejpracnější bylo vycpávání hraček dutým vláknem, které je antialergenní a certifikované stejně jako potahová látka.
„Velrybky jsou kouzelné a nápad udělat jimi radost našim dětem je opravdu nádherný a velkorysý. Velmi si vážím ochoty i času, který tomu paní doktorka věnovala,“ poděkovala přednostka Dětské kliniky FN HK, doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
Děti ve FN HK se mohou těšit na překvapení. A nové velrybí přátele, kteří jim zpříjemní pobyt v nemocnici a po uzdravení s nimi poplují zpátky domů. Podle slov paní přednostky Skálové i paní doktorky Hynkové nemusí zůstat u jednorázové akce. Pestrobarevná flotila si možná najde cestu dětskou klinikou i v příštím roce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva