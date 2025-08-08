Ombudsman: Nenápadná úprava vyhlášky může připravit váš domov o sluneční paprsky

Uživatele nemovitosti by mohla připravit o přímé sluneční světlo a majitelům snížit hodnotu jejich stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj, které novelu vyhlášky předkládá, navíc úpravu měnící pravidlo o tzv. proslunění nezdůvodnilo. Říká, že jde jen o zpřesnění právního předpisu. Jiného názoru je však ombudsman Stanislav Křeček a vůči plánované novince se ohradil.
Představte si, že se jednoho dne probudíte a zjistíte, že sice máte ve svém domově denní světlo, ale kvůli nové stavbě v sousedství jste přišli o přímé sluneční paprsky, které k vám dříve dopadaly. A vy se nemůžete bránit. To by mohla způsobit právě připravovaná novela vyhlášky o požadavcích na výstavbu.
Přímé sluneční záření (tzv. proslunění) je přitom důležitým faktorem pro lidské zdraví a psychiku i pro kvalitu bydlení. Kromě toho uživatelům stavby snižuje náklady na umělé osvětlení a vytápění. V neposlední řadě může ovlivnit i celkovou cenu nemovitosti.
„Navrhovaná změna má potenciál významně snížit hodnotu stávajících staveb a citelně tak zasáhnout jejich vlastníky. Je neodůvodnitelné, aby jim novelizace vyhlášky odňala právo na obranu proti podstatnému zásahu do jejich vlastnických práv,“ domnívá se ombudsman Stanislav Křeček.
Stávající formulace ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu: …Vnitřní prostor stavby musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby. … Navrhovaná změna ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu: …Stavba musí být navržena a provedena tak, aby bylo zajištěno denní osvětlení jejích vnitřních prostor. Pro účely této vyhlášky se za denní osvětlení nepovažuje požadavek na proslunění, a to ani pro stávající stavby ovlivněné navrhovanou stavbou. …
Již dříve městské stavební předpisy z požadavku na proslunění slevily v Praze a Brně, kde je vzhledem k hustotě zástavby specifická situace. Připravovaná novela vyhlášky by ale podobným způsobem zasáhla i do všech dalších měst a obcí.
„Apeluji na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby z novely vyhlášky vypustilo nový prvek, kdy se za denní osvětlení nepovažuje požadavek na proslunění, “ uzavírá Stanislav Křeček.
autor: Tisková zpráva