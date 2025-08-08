Finanční správa plánuje sloučení svých pracovišť v Praze

Cílem průzkumu byla snaha nalézt na území hlavního města Prahy administrativní budovu, do které by bylo možné umístit pražská pracoviště finančních úřadů a GFŘ. Prioritně jsou řešena pracoviště umístěná v zastaralých budovách s vysokými provozními náklady nebo s historickou zátěží nákladných komerčních nájmů. Na tuto výzvu obdrželo GFŘ nabídku prodeje administrativního komplexu Harfa Business Center - B na Praze 9. Sloučení pracovišť přinese vyšší uživatelský komfort a zázemí pro zaměstnance a veřejnost i výrazné úspory státnímu rozpočtu.
V současnosti využívá finanční správa v Praze řadu objektů, ve kterých sídlí územní pracoviště finančních úřadů a jednotlivé útvary GFŘ. Většina z těchto budov je zastaralá, vyžadující nákladnou údržbu, energeticky neúsporná a jejich provoz je dlouhodobě finančně neefektivní. Některá pracoviště jsou umístěna v najatých prostorách. Navíc jsou rozmístěna na různých adresách, což ztěžuje organizaci práce a snižuje komfort služeb pro veřejnost.
„Naší vizí je budovat moderní, efektivní a vstřícnou instituci. Nová budova Harfa není jen změnou adresy, ale odpovědným investičním rozhodnutím státu, které přináší výrazné provozní úspory a důstojné zázemí pro veřejnost i zaměstnance. V důsledku historické zátěže způsobené nedostatkem prostředků na údržbu a opravy budov a podmínkami v minulosti sjednaných nájemních vztahů může být finanční návratnost plánované investice velmi rychlá“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Finanční úspory a zvýšení efektivity
Nová budova Harfa Business Center - B se nachází v optimální lokalitě s výbornou dopravní dostupností jak městskou hromadnou dopravou, tak příměstskou dopravou a osobními vozidly, což významně usnadní přístup zaměstnancům i klientům finanční správy. Podle znaleckého posudku byla cena Harfa Business Center - B stanovena na 2,5 miliardy Kč bez DPH. Návratnost investice v úrovni bez DPH je 11 let.
Nové prostory umožní snížit náklady na provoz a údržbu stávajících pracovišť finanční správy přibližně na polovinu, což představuje úsporu 33 milionů Kč ročně. Další nemalou úsporu přinese i eliminace nákladů na komerční nájmy ve výši 61 milionů Kč za rok a nutných investic do oprav budov ve výši 526 milionů Kč. Uvolněné budovy v majetku státu budou odevzdány ÚZSVM k případnému prodeji nebo využití jinými státními úřady.
Záměr bude v koordinaci s Ministerstvem financí ČR předložen Vládní dislokační komisi k projednání dne 13. 8. 2025. Pracoviště finančních úřadů a GFŘ by po provedení nezbytných úprav jednotlivých pater budovy Harfa Business Center - B byla stěhována postupně s ohledem na provozní možnosti a výpovědní dobu stávajících nájemních smluv.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva