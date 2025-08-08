Letiště Praha: American Airlines spojí Prahu s Filadelfií

Pravidelná sezonní linka bude v provozu denně od 21. května do 5. října 2026. Dopravce na trasu nasadí dálkové letadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner.
“Přímé spojení mezi Prahou a Filadelfií bylo jednou z našich priorit. Jsme proto velmi rádi za úspěšné partnerství s American Airlines, které vzniklo také díky koordinované podpoře a spolupráci s našimi partnery. Linka představuje jeden z milníků v rámci naší strategie rozvoje dálkových linek a posilování přímého spojení mezi Českou republikou a Severní Amerikou. Pevně věříme, že bude linka úspěšná a přínosná jak pro české cestující, tak pro turisty i obchodní cestující mířící do Prahy. Velmi si spolupráce s American Airlines vážíme a těšíme se na zahájení přímého spojení,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
Přímá linka s Filadelfií nabídne cestujícím rychlé spojení s jedním z hlavních přestupních uzlů American Airlines na východním pobřeží USA, ale také pohodlné návazné spojení do více než stovky dalších destinací po celé Severní Americe. Let z Philadelphia International Airport je naplánován s odletem v 18:40 místního času a příletem do Prahy v 8:45 následujícího dne. Zpáteční let z Prahy bude odlétat vždy v 11:00 s příletem do Filadelfie ve 14:00 místního času. Letenky budou dostupné na stránkách dopravce v následujících dnech.
„Volání zákazníků po letech do měst bohatých na kulturu neustále sílí. Stále častěji pozorujeme, jak se zákazníci houfně vydávají do měst, kde se mohou pomyslně vrátit v čase a zkoumat historii a kulturu za hranicemi všeho, co doposud zažili,“ řekl José A. Freig, viceprezident mezinárodního provozu a palubního servisu American Airlines. „S touto trasou naši zákazníci v České republice zároveň získají spojení s jedním z našich nejrychleji rostoucích amerických uzlů ve Filadelfii, odkud se mohou vydat za poznáním do více než 100 destinací ve Spojených státech i mimo ně.“
Zahájení přímých letů mezi Prahou a Filadelfií bylo podpořeno nejen formou standardního pobídkového programu Letiště Praha, ale také marketingovými kampaněmi realizovanými na trhu USA ve spolupráci Letiště Praha s agenturami cestovního ruchu CzechTourism a Prague City Tourism. Dále také díky koordinaci činností v rámci pracovní skupiny k přímým leteckým spojením do USA, jejímiž dalšími členy byli zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a zastupitelských úřadů ČR v USA.
O skupině American Airlines
Přední světová letecká společnost American Airlines nabízí tisíce letů denně do více než 350 destinací ve více než 60 zemích. Letecká společnost je zakládajícím členem aliance Oneworld, jejíž členové obsluhují více než 900 destinací po celém světě. Akcie společnosti American Airlines Group Inc. se obchodují na burze Nasdaq pod symbolem AAL. Více informací o dění v American Airlines naleznete na webových stránkách news.aa.com, propojit se s American Airlines můžete @AmericanAir a na Facebook.com/AmericanAirlines. Posláním společnosti je „pečovat o lidi na jejich životní cestě“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva