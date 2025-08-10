Schillerová varuje: Vláda chystá novou daň, čeká jen na volby

Podle Aleny Schillerové je už teď jasné, že pokud by v parlamentních volbách, které se mají konat letos během 3. a 4. října, zvítězila koalice SPOLU, zavede nová vláda novou daň na plyn, benzín a naftu, a to v rámci emisního systému ETS 2, který zahrnuje budovy a dopravu.
„Jak to vím? Protože si to v roce 2022 sama schválila jako POVINNOST a už teď je rok ve skluzu oproti plánu. Čeká jen na 3. říjen 2025, aby si to mohla vůči lidem dovolit,“ píše Schillerová.
Podle stínové ministryně financí hnutí ANO se kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) k tomuto kroku zavázal už v roce 2022 během předsednictví v Radě EU, kdy souhlasil s rozšířením povolenek.
„Jsou to tři roky, co Fialova vláda zlomila hřbet,“ tvrdí Schillerová a připomíná, že podporu zařazení těchto sektorů do povolenkového systému tehdy novinářům oznámila někdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, a ještě ten samý den podle Schillerové vláda Petra Fialy zahájila vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o „bezprecedentní klimatické sadě“.
„Emisní povolenky na vytápění obyčejných domácností, na benzín a naftu, kterou lidé berou na čerpačkách, a zásadní omezení aut se spalovacími motory,“ vysvětluje Schillerová a dodává, že vyjednávání vedlo k dohodě EU z 18. prosince 2022. Dohodu o zpřísnění povolenkového systému ETS pak označuje za „katastrofální pro Českou republiku“.
Podle Schillerové vláda tehdy neprojevila žádný odpor vůči Bruselu, naopak aktivně spolupracovala na prosazení diskutovaných opatření.
„Petru Fialovi dávají masáž zlomeného hřbetu na střídačku paní Leyenová a pan Timmermans,“ tvrdí Schillerová. „Díky jeho nulovému odporu se podařilo prosadit zelené daně i na běžný život obyčejných lidí, v což zelení fanatici ani nedoufali. Nečekali totiž, že se v předsednickém křesle objeví takový slaboch. Někdo, kdo jenom s úsměvem kýve.“
Výsledkem má podle stínové ministryně financí hnutí ANO být, že nové emisní povolenky výrazně zdraží život průměrné rodině. Na základě odhadů ekonomů uvádí, že se částka se bude pohybovat okolo 83 tisíc korun ročně.
„Evropská unie už teď počítá s tím, že zavedení ETS 2 způsobí „energetickou a dopravní chudobu“. Tedy že kvůli novým daním si obyčejní lidé nebudou moct pořádně zatopit ani jezdit autem,“ připomíná Schillerová a obviňuje vládu, že o svém postoji k ETS 2 lže.
Koncem června Petr Fiala uvedl, že vláda pracuje na úpravách nového systému emisních povolenek tak, aby se zcela odstranilo riziko prudkého zdražení paliv a vytápění.
Zatímco opozice slibuje nemožné, my pracujeme na úpravách nových emisních povolenek tak, abychom úplně odstranili riziko skokového nárůstu cen paliv a vytápění. Získali jsme podporu většiny zemí EU.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2025
S odkazem na server Aktuálně.cz ovšem Schillerová uvádí, že vláda má od Evropské unie „notičky“, aby zamlčovala informace o negativních dopadech ETS 2, protože jde o „citlivé téma“.
„Pokud dáte důvěru nám, přátelé, slibuji, že s Evropskou unií půjdeme do přímého střetu a pokusíme se získat na svou stranu i ostatní státy,“ slibuje Schillerová, že hnutí ANO se aktivně pokusí zamezit implementaci opatření ETS 2.
Na rozdíl od Fialovy vlády podle slov Schillerové členové hnutí ANO nejsou „evropskými úředníky“. „Neplníme poslušně instrukce shora. Jsme politici, kteří mají odvahu zákony tvořit i měnit,“ píše Schillerová s příslibem obhajoby zájmů České republiky.
autor: Alena Kratochvílová