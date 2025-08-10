Schillerová varuje: Vláda chystá novou daň, čeká jen na volby

10.08.2025 21:03 | Monitoring

„Dovolí jí to lidé?“ ptá se předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, která varuje, že vláda Petra Fialy (ODS) v případě vítězství ve volbách zavede daň na plyn, benzín a naftu v rámci ETS 2. Život průměrné rodiny by se tím podle Schillerové zvýšil až o 83 000 korun ročně.

Schillerová varuje: Vláda chystá novou daň, čeká jen na volby
Foto: XTV
Popisek: Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová

Podle Aleny Schillerové je už teď jasné, že pokud by v parlamentních volbách, které se mají konat letos během 3. a 4. října, zvítězila koalice SPOLU, zavede nová vláda novou daň na plyn, benzín a naftu, a to v rámci emisního systému ETS 2, který zahrnuje budovy a dopravu.

„Jak to vím? Protože si to v roce 2022 sama schválila jako POVINNOST a už teď je rok ve skluzu oproti plánu. Čeká jen na 3. říjen 2025, aby si to mohla vůči lidem dovolit,“ píše Schillerová.

Podle stínové ministryně financí hnutí ANO se kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) k tomuto kroku zavázal už v roce 2022 během předsednictví v Radě EU, kdy souhlasil s rozšířením povolenek.

„Jsou to tři roky, co Fialova vláda zlomila hřbet,“ tvrdí Schillerová a připomíná, že podporu zařazení těchto sektorů do povolenkového systému tehdy novinářům oznámila někdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, a ještě ten samý den podle Schillerové vláda Petra Fialy zahájila vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o „bezprecedentní klimatické sadě“.

„Emisní povolenky na vytápění obyčejných domácností, na benzín a naftu, kterou lidé berou na čerpačkách, a zásadní omezení aut se spalovacími motory,“ vysvětluje Schillerová a dodává, že vyjednávání vedlo k dohodě EU z 18. prosince 2022. Dohodu o zpřísnění povolenkového systému ETS pak označuje za „katastrofální pro Českou republiku“.

Podle Schillerové vláda tehdy neprojevila žádný odpor vůči Bruselu, naopak aktivně spolupracovala na prosazení diskutovaných opatření.

„Petru Fialovi dávají masáž zlomeného hřbetu na střídačku paní Leyenová a pan Timmermans,“ tvrdí Schillerová. „Díky jeho nulovému odporu se podařilo prosadit zelené daně i na běžný život obyčejných lidí, v což zelení fanatici ani nedoufali. Nečekali totiž, že se v předsednickém křesle objeví takový slaboch. Někdo, kdo jenom s úsměvem kýve.“

Výsledkem má podle stínové ministryně financí hnutí ANO být, že nové emisní povolenky výrazně zdraží život průměrné rodině. Na základě odhadů ekonomů uvádí, že se částka se bude pohybovat okolo 83 tisíc korun ročně.

„Evropská unie už teď počítá s tím, že zavedení ETS 2 způsobí „energetickou a dopravní chudobu“. Tedy že kvůli novým daním si obyčejní lidé nebudou moct pořádně zatopit ani jezdit autem,“ připomíná Schillerová a obviňuje vládu, že o svém postoji k ETS 2 lže.

Koncem června Petr Fiala uvedl, že vláda pracuje na úpravách nového systému emisních povolenek tak, aby se zcela odstranilo riziko prudkého zdražení paliv a vytápění.

 

 

S odkazem na server Aktuálně.cz ovšem Schillerová uvádí, že vláda má od Evropské unie „notičky“, aby zamlčovala informace o negativních dopadech ETS 2, protože jde o „citlivé téma“.

„Pokud dáte důvěru nám, přátelé, slibuji, že s Evropskou unií půjdeme do přímého střetu a pokusíme se získat na svou stranu i ostatní státy,“ slibuje Schillerová, že hnutí ANO se aktivně pokusí zamezit implementaci opatření ETS 2.

Na rozdíl od Fialovy vlády podle slov Schillerové členové hnutí ANO nejsou „evropskými úředníky“. „Neplníme poslušně instrukce shora. Jsme politici, kteří mají odvahu zákony tvořit i měnit,“ píše Schillerová s příslibem obhajoby zájmů České republiky.

Psali jsme:

ANO, SPD a komunisté ve vládě? To si země nezaslouží, přemlouval Skopeček
Nešířit závěry, citlivé téma. Vláda se potichu chystá na zelené odpustky pro domácnosti
Stanjurovy triky, to tu nikdy předtím nebylo. Zaznělo z DVTV
Povolenky za miliardy? Odkývali jsme pár blbostí, pravil Marek Benda. Ale bylo to prý jinak

 

Zdroje:

https://twitter.com/P_Fiala/status/1937858127744864656?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

emisní povolenky , Fiala , volby , ANO , Schillerová , SPOLU , ETS 2

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se Česká republika postavit proti zavedení emisního systému ETS 2?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

USA a Evropa

K čemu dobrému bude, když budeme hrát proti USA tvrdě? Prospěje to něčemu? Čemu? Co když se třeba pak USA rozhodne opustit NATO? Dokážete si představit, že by fungovalo bez USA?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Penis budoucnosti bude velkolepýPenis budoucnosti bude velkolepý Při žaludečních vředech se dopujte flavonoidyPři žaludečních vředech se dopujte flavonoidy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nesmíte zhatit mír! Klaus a spol. naléhavě Fialovi před jednáním na Aljašce

21:20 Nesmíte zhatit mír! Klaus a spol. naléhavě Fialovi před jednáním na Aljašce

Institut Václava Klause vyzývá vládu Petra Fialy (ODS), aby podpořila plánované setkání Trumpa a Put…