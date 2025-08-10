V Kyjevě zuří kvůli Ficovi. Stačilo jedno slovo

Výrok, který měl ilustrovat postavení Ukrajiny v geopolitickém boji velmocí, vyvolal ostrý protest Kyjeva. Fico ve svém příspěvku z 9. srpna 2025 odkázal na africké přísloví, když komentoval nadcházející americko-ruský summit na Aljašce: „Ať jednání slonů 15. srpna dopadne jakkoli, trpět bude tráva, v tomto případě Ukrajina.“
Tímto způsobem naznačil, že Ukrajina je pouhou obětí střetu velmocí, což vyvolalo vlnu kritiky. Ukrajinské ministerstvo zahraničí reagovalo v neděli 10. srpna prohlášením, v němž označilo Ficovy výroky za prostořeké a urážlivé. „Slovenský premiér si stále neuvědomuje skutečné důvody ruské agrese,“ uvedlo ministerstvo a zdůraznilo, že Ficova rétorika je v rozporu s podporou, kterou ukrajinskému lidu prokazují Slováci.
Kyjev vyzval Fica, aby se zdržel podobných vyjádření, jež podkopávají sousedské vztahy. Výrok pobouřil i část slovenské opozice, která jej označila za nevhodný a zbytečně provokativní. Na sociálních sítích se rozhořela debata, zatímco někteří uživatelé Fica podpořili a jeho metaforu považují za trefný popis situace, jiní ji označili za necitlivou vůči ukrajinskému boji proti ruské agresi. Ficovy výroky opět ukazují na jeho kontroverzní rétoriku, která často polarizuje jak domácí, tak zahraniční veřejnost. Sám Fico ale zároveň vyjádřil přání, aby bylo jednání mezi americkou a ruskou vládou úspěšné a urychlilo konec vleklého válečného konfliktu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Martin Huml
