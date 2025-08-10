Nesmíte zhatit mír! Klaus a spol. naléhavě Fialovi před jednáním na Aljašce

Americký prezident Donald Trump včera prostřednictvím platformy Truth Social oznámil, že očekávané setkání mezi ním a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem proběhne dne 15. srpna na Aljašce. Podle Institutu Václava Klause představuje setkání obou prezidentů „skutečnou naději“ na konec války za pomocí jednání.
„Nalézt kompromis jsou poprvé připraveny rozhodující velmoci, jejichž rivalita válečný konflikt způsobila. Celý svět s nadějí na toto setkání a jeho výsledky čeká,“ uvádí Institut Václava Klause v prohlášení z 10. srpna, jehož autory jsou bývalý prezident České republiky Václav Klaus, ekonom a někdejší vedoucí kanceláře prezidenta Klause Jiří Weigl a bývalý europoslanec a Klausův dlouholetý poradce Ivo Strejček.
Institut Václava Klause v prohlášení vyjadřuje znepokojení nad tím, že se některé evropské státy a Evropská unie údajně snaží toto rusko-americké jednání „paralyzovat“.
Za konkrétní příklad uvádí krok vysoké představitelky Evropské komise Kaji Kallasové, která svolala na 11. srpna 2025 schůzku ministrů zahraničí členských států Evropské unie k projednání dalšího postupu, přičemž Kallasová uvedla, že jakákoli dohoda mezi USA a Ruskem o ukončení války na Ukrajině musí zahrnovat i Ukrajinu a Evropskou unii, protože jde o bezpečnost celé Evropy, informuje agentura Reuters.
Podle Institutu Václava Klause svolává Kallasová schůzku s cílem zabránit dosažení kompromisu, zastavení bojů a zajistit pokračování války.
V souvislosti s plánovaným setkáním Trumpa s Putinem a kroky vysoké představitelky Evropské komise Kaji Kallasové tak autoři prohlášení Institutu Václava Klause apelují na vládu České republiky, aby se šanci na mír nepokoušela zhatit.
„Neúčastněte se pokusu rozbít šanci na mír, kterou představuje nadcházející rusko-americké jednání na nejvyšší úrovni na Aljašce,“ vyzývá Institut Václava Klause vládu Petra Fialy (ODS) a zároveň žádá, aby účast na setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie odmítla.
„Proto vyzýváme premiéra Petra Fialu, ministra zahraničí Jana Lipavského a celou českou vládu, aby odmítli účast na těchto snahách protimírových sil v EU, a naopak podpořili aktivity našeho hlavního spojence USA o nalezení míru,“ uvádí Klaus, Weigl a Strejček v prohlášení. Podporu Spojených států amerických označují za prvořadý národní zájem České republiky.
autor: Alena Kratochvílová