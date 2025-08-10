SPD chce kvůli bitcoinům mimořádnou schůzi sněmovny

Státní zástupce z Prahy 1 podal ve čtvrtek obžalobu na vás jako předsedu SPD i na samotné hnutí SPD, a to kvůli loňským plakátům. Převzal argumentaci policie, že prý šířily nenávist. Překvapilo vás to?
Dalo se to čekat, že podá obžalobu. Jde o snahu premiéra Fialy a ministra vnitra Rakušana o kriminalizaci SPD za protiimigrační plakát, protože se Fialova vláda snaží zmanipulovat volby ve svůj prospěch, aby se za každou cenu udrželi u moci. Naší odpovědí musí být co nejlepší výsledek SPD ve volbách. Hlavně aby se zase netříštily hlasy a aby hlasy nepropadly. Fialova vláda s Rakušanem chce zabránit účasti SPD ve volbách. Ale upozorňovat na pravdu není nenávist. My naopak bojujeme proti nenávisti, která nyní vládne ze strany imigrantů vůči původním obyvatelům Evropy v ulicích západoevropských měst. Nechceme, aby tato nenávist vládla i u nás a aby i u nás zabíjela.
Také jste nedávno uvedl, že Fialova vláda zradila občany a zaprodala naši zemi Ukrajině. To je taky poměrně radikální názor, co vás k němu vede?
Vidíme to každý den, jak co se týče Ukrajinců, tak negativních zpráv z ekonomiky a sociální oblasti, kdy naši občané nemají dostatek peněz pro své živobytí. Pokud jde o Ukrajinu a Ukrajince, tak například z aktuálního průzkumu STEM plyne, že Češi jsou z přítomnosti ukrajinských „uprchlíků“ unaveni a domnívají se, že ukrajinští imigranti z českého rozpočtu více čerpají, než do něj přispívají. Za přínos pro ČR totiž ukrajinské „uprchlíky“ považuje jen necelá třetina (31 procent) dotázaných, zatímco 51 procent je vnímá jako ohrožení a 18 procent to nedovede posoudit. Podle 60 procent lidí totiž „uprchlíci“ z rozpočtu výrazně více čerpají, než do něj přispívají.
To jsou věci, které říkáme dlouhodobě, a my stále říkáme, že peníze mají jít českým občanům, ne Ukrajincům! Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští takzvaní uprchlíci vrátit domů. Pokud budeme ve vládě, udělali bychom zásadní revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR, aby tady zůstali pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, kde nelze přijmout českého občana. Všem ostatním bychom ukončili povolení k pobytu. A nechceme tady ani žádné Ukrajince, kteří dostávají sociální dávky.
Taky připomenu, že se zvyšováním výdajů na zbrojení na pět procent HDP, které prosazuje Fialova vláda, souhlasí podle posledního průzkumu STEM jen osm procent Čechů! Pokud by se jednalo o pět procent HDP, šlo by o částku až 400 miliard korun, tedy 20 % ročních výdajů státního rozpočtu, tedy každá pátá koruna by šla na zbrojení. Pokud bychom tedy vydávali tyto prostředky ročně na zbrojení, nezbývaly by už vůbec žádné peníze například na valorizace důchodů, platy lékařů, učitelů či policistů, na investice do dopravy, na výstavbu bytů, ale ani na stávající provoz státu. Řešením by tedy bylo jen další masivní zvyšování už tak neudržitelně vysokého státního dluhu a postupná cesta ke státnímu bankrotu, anebo zvyšování daní. Tyto návrhy hnutí SPD odmítá. Považujeme současnou výši rozpočtu Ministerstva obrany za dostačující, a naopak vidíme značné rezervy v efektivitě pořizování výzbroje.
Říkáte, že Fialova vláda se stará o Ukrajince, ale o vlastní občany ne. Kde vidíte její hlavní resty v ekonomické a sociální oblasti?
My upozorňujeme na ty problémy průběžně, proto zmíním opět jen aktuální zprávy. Vloni se narodilo nejméně dětí v novodobé historii, a to pouhých 84 tisíc. Běžně to přitom před pár lety bývalo přes sto tisíc narozených dětí za rok. Jednou z hlavních příčin je nedostupnost bydlení, přičemž průměrná cena bytů se rok od roku dále zvyšuje zhruba o sedm procent. Jedním ze zásadních programových bodů SPD je zajištění dostupného bydlení pro naše občany. Poté, co ve vládě totálně selhali Piráti, kteří měli bydlení na starosti, je situace katastrofální. S propadem porodnosti souvisí i to, že do příjmové chudoby se v loňském roce propadlo 12 % domácností rodin s dětmi.
A vy byste pro ně udělali co?
V nové vládě chceme prosadit projekt výhodných rodinných půjček se státní garancí a plán na zpřístupnění hypoték pro pracující rodiny včetně pomoci státu se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě do tří let. Máme i jasný plán na zvýšení kapacit mateřských škol a na zlepšení podmínek pro částečné pracovní úvazky pro rodiče s předškolními dětmi. Navrhujeme obnovení daňových slev zrušených Fialovou vládou, významné zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti a vyšší porodné či snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče. Ale o špatné ekonomické situaci českých občanů nevypovídají pouze data o rodinách.
Dobře, jaká další data považujete za důležitá?
Když to spojím do jedné věty, tak lidé nemají dostatek peněz pro své živobytí. Například stále víc Čechů žije od výplaty k výplatě. Poslední průzkum Kantaru ukázal, že téměř každý desátý z nás si nemůže dovolit nečekané výdaje. Polovina českých domácností nemá na svých účtech ani částku sto tisíc korun. Řada lidí žije tak, že přijde výplata, zaplatíte nájem, energie a jídlo. Na konci měsíce vám zbude jen pár stovek a čekáte, až přijde další výplata. Kvůli Fialově vládě přišlo obrovské zdražování, ale mzdy adekvátně nerostou. To dokreslují další fakta. V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 8 249 osobních bankrotů, což bylo meziročně o 13 procent více. Zároveň to byl nejvyšší počet od roku 2021.
Výrazně také přibývá Čechů, kteří nezvládají splácet dluhy. Koncem letošního března se zvýšil objem nesplácených úvěrů meziročně o čtrnáct procent, tedy o 4,14 miliardy korun. Přesáhl tak 34 miliard. Ke konci loňského roku také poprvé po deseti letech stoupl objem nespláceného dluhu na bydlení, což se letos ještě prohloubilo. Se splácením spotřebitelských a dalších krátkodobých úvěrů mělo v prvním čtvrtletí problém přes 177 tisíc lidí. Loni jich bylo 171 tisíc. V průměru každý z nich nezvládal splácet částku ve výši 165 640 korun. Není divu, když v České republice byl zaznamenán největší propad reálných mezd ze zemí OECD, Fialova drahota lidem požrala třetinu úspor a ceny bydlení, kvůli kterému se Češi často zadlužují, raketově rostou.
A jak to tedy udělat?
Receptem je zajištění levných energií, a tím i zastavení zdražování, nízké daně, zastavení zadlužení a podpora českého průmyslu a živnostníků i podpora dopravní infrastruktury, aby zde byla větší produktivita práce a zisky se nevyvážely do zahraničí.
Tomio Okamura
Zajištění levných energií slibují všichni, dokonce i Petr Fiala. Otázkou asi spíše je, jak snížení ceny dosáhnout. Co máte připraveno vy?
Ještě než se dostanu k přímé odpovědi na naši otázku, připomenu, že nové emisní povolenky EU schválené Fialovou vládou zatíží české rodiny skoro třikrát víc než ty německé a energetická chudoba hrozí 3,5 milionu českých občanů. A Evropská unie chce dokonce řešit i – s odpuštěním – prdění krav, protože to podle EU způsobuje globální oteplování. Konkrétně Komise EU připravuje zprávu, ve které mimo jiné vyhodnotí proveditelnost opatření potlačujících emise z chovu skotu. Nové regulace by se pak měly stát součástí směrnice IED 2.0 o omezování emisí z průmyslu a chovu hospodářských zvířat.
Takže z toho plyne, že primárním úkolem příští vlády, které chce být SPD součástí, je zastavit Green Deal a systém emisních povolenek. Pokud jde o cenu elektřiny, tak v první řadě by mohl tuto cenu nastavit státem většinově vlastněný ČEZ. Stát ovšem může nařídit maximální ceny vyhláškou Ministerstva financí podle zákona o cenách a cenu může zastropovat podle stejného zákona i každý kraj. V létě roku 2022 vláda tento zákon využila při kontrole obchodních přirážek u čerpacích stanic. A to ceny benzínu navyšovaly firmy o hodně méně ve srovnání s navýšením cen u elektřiny. Proč to u benzínu vláda uměla a u elektřiny to nechce?
SPD ve vládě to prostě udělá – firmám a domácnostem zaručíme férovou cenu, která díky našim elektrárnám může být nejnižší v Evropě. Není to laciný populismus. Levné energie znamenají nižší náklady pro rodiny nebo důchodce, růst reálného příjmu všech a také vyšší konkurenceschopnost pro naše firmy. A to se vyplatí.
Pokud jde o rozpočtové příjmy, ODS učinila všem známý svérázný pokus získat miliardu jako dar od odsouzeného zločince Jiřikovského. Podle první zprávy externí auditorské firmy Grant Thornton, zveřejněné minulý týden, ale tyto peníze přijímat Ministerstvo spravedlnosti nemělo, protože vědělo o riziku, že ty peníze pocházejí z výnosu z trestné činnosti. Co to tedy znamená? Že u nás státní správa vyjednává s podivnými navrátilci z výkonu trestu?
No, to znamená, že bylo konstatováno to, co jsme říkali od začátku. Jedou v tom všichni, jak ODS, tak koalice SPOLU i STAN. Auditorská zpráva jasně uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti v této záležitosti nenaplnilo princip řádné správy a odpovědného výkonu veřejné moci. Okolnosti přijetí tohoto daru vyšetřuje i Národní centrála proti organizovanému zločinu pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Náhlá rezignace pana Davida Uhlíře tak vyvolává závažné pochybnosti a naznačuje snahy ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) o politické ovlivňování vyšetření této věci, přičemž se jedná o skandál nebývalých rozměrů. Navíc reálně hrozí, že státu v této souvislosti vznikne další významná škoda, protože bude muset odkoupit bitcoiny prodané soukromým osobám kvůli jejich rostoucímu kurzu za mnohem vyšší cenu, než jim je původně prodal.
Hnutí SPD říká, že v této věci musí být co nejrychleji vyvozena jasná politická, hmotná i trestní odpovědnost vůči konkrétním osobám včetně politiků a členů vlády. Požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny k této věci a demisi Fialovy vlády. Doufám, že v letošních volbách vládu vyměníme.
autor: Jakub Vosáhlo