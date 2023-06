MHMP: Praha dokončila stavbu moderního parkovacího domu v Nových Butovicích pro 380 aut

reklama

„Každý další nový parkovací dům na příjezdu do Prahy snižuje zátěž na potřebu parkovat v centru města. S výstavbou nových parkovacích míst proto dnešním dnem zdaleka nekončíme, dokud na všech okrajích města nebude možnost zaparkovat a pohodlně přestoupit na MHD. Připravujeme proto například parkovací dům Dědina (290 míst pro rezidenty), P+R Depo Hostivař (649 míst) a P+R Opatov (490 míst). Zahájíme i stavbu P+R na Terminálu Smíchovské nádraží (1 000 míst) nebo P+R Zličín v rámci PPP projektu (až 1 400 míst) a mnohé další. Provoz těchto parkovišť by do budoucna měly zajišťovat městské organizace a jejich provoz by měly pokrýt parkovací poplatky,” říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib.

„Rozšiřování parkovacích kapacit v Praze pro místní obyvatele i pro mimopražské řidiče je jedním z cílů současného vedení města. Ať už jde o parkoviště, která se začala stavět v minulém období a nyní se dokončují jako toto, anebo ta plánovaná,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Parkovací dům Nové Butovice v Praze 13 vznikl na místě původního povrchového parkoviště. Nový objekt s celkovou kapacitou 380 parkovacích stání nabízí 200 míst v rámci celoměstského systému záchytných parkovišť typu P+R a dalších 180 stání je určeno rezidentům. Oba provozy jsou navíc od sebe odděleny, rezidentská stání se nacházejí v podzemních podlažích, P+R naopak v těch nadzemních. Oproti původní parkovací ploše se tak kapacita navýšila více než 3,5násobně. V rámci parkoviště jsou instalovány čtyři nabíječky pro elektromobily, dvě slouží pro rezidenty, dvě následně pro ostatní návštěvníky, přičemž parkoviště je připraveno pro vybudování až 33 nabíječek pro elektromobily.

„P+R domy jsou praktickým řešením nedostatku parkovacích kapacit. Týká se to celé Prahy, ale specificky se musí přistupovat k těm městským částem, které jsou situovány na linkách metra a využívají je také dojíždějící. Praha 13 má dnes téměř 70 tisíc obyvatel, a navíc pro svou strategickou polohu je také pomyslnou západní bránou do hlavního města. Cením si faktu, že tento parkovací dům jasně definuje kapacity pro rezidenty, každé nové parkovací místo je přínosem pro místní obyvatele. Sídliště nebyla koncipována na dnešní počty automobilů a věřím, že parkovací domy jsou dobrým řešením a že se v jejich výstavbě bude pokračovat,“ připojuje se starosta městské části Praha 13 David Vodrážka.

Hlavní město Praha začalo objekt budovat v ulici Petržílkova v docházkové vzdálenosti od stanice metra B Nové Butovice koncem roku 2021. Po zhruba roce a půl tak dokončené dílo může nyní začít sloužit řidičům. Parkoviště pomůže řešit současné problémy s parkováním v oblasti a zároveň přispěje ke snížení množství dopravy v okolních ulicích i ke zlepšení životního prostředí, neboť se sníží množství emisí a hlučnost.

„Na začátku stavby jsme se museli vypořádat s minimálním prostorem staveniště, kde jsme vyhloubili plošně rozsáhlou a až deset metrů hlubokou stavební jámu, z níž jsme vyvezli téměř 20 000 m3 výkopku. V hustě zalidněné lokalitě byly náročné i přeražby původních kanalizací. Jsme rádi, že jsme mohli jako zhotovitelé přispět ke zlepšení situace s parkováním pro místní obyvatele i dojíždějící řidiče,“ dodává Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ, lídra zhotovitelského sdružení Parkovací dům Petržílkova, jehož dalším členem je Trigema Building z investiční skupiny Trigema.

Stavba má fasádu z hliníkových lamel a celkově nepůsobí nijak mohutně. Její součástí jsou i snížená horizontální čela železobetonových stropních desek, subtilní zaoblené pilíře i dvě předsazená schodiště. Instalované bezpečnostní výplně z nerezových sítí jsou téměř neznatelné a vystupující část průčelí objektu s výtahy je pro snadnou orientaci provozně oddělena. Kromě toho střechu tvoří zeleň, kde bude navíc možné v budoucnu instalovat i fotovoltaiku. Celkově stálo vybudování parkoviště 343 milionů korun.

