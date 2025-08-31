MHMP: Praha otevřela první herní akcelerátor

Odborná porota do něj vybrala deset studentských týmů z pražských škol, jako jsou Univerzita Karlova, ČVUT, FAMU, VŠE, Scholastika a Smíchovská střední průmyslová škola. Cílem akcelerátoru je nejen podpořit mladé tvůrce v rozvoji jejich herních projektů, ale také posílit postavení Prahy jako významného centra herního průmyslu ve střední Evropě.
„Herní průmysl patří k nejrychleji rostoucím oblastem kreativních odvětví v Praze a má obrovský inovační i ekonomický potenciál. Investicí do herního akcelerátoru Praha podporuje mladé talenty a současně zhmotňuje svůj zájem podporovat růst sektoru moderních technologií a kreativní ekonomiky na svém území,“ říká Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart Cities, vědy, výzkumu a inovací.
Podpora kulturních a kreativních odvětví
Hlavní město se dlouhodobě snaží podporovat herní odvětví prostřednictvím cílených aktivit, mezi které patří právě spuštění akceleračního programu. Ten má pomoci studentům pražských škol s rozvojem jejich týmů a projektů. Kromě toho také přispěje ke strategickému a dlouhodobému ukotvení herního odvětví v rámci městské politiky.
„Kreativní průmysl je klíčovou součástí městského ekosystému. Zájem o herní akcelerátor ukazuje, že Praha potřebuje infrastrukturu, která umožní růst mladým profesionálům a podpoří nové nápady. Proto chceme podobné iniciativy dlouhodobě rozvíjet a podporovat,“ zdůrazňuje Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a péče o zvířata.
Intenzivní vzdělávání pro budoucí herní vývojáře
V rámci dvanácti týdnů čeká na mladé tvůrce komplexní program vedený českými i zahraničními experty. Účastníci se zdokonalí v technických oblastech, jako jsou design, grafika či programování, ale i marketingu, přípravě byznys plánu a prezentačních schopnostech. Program zahrnuje také rozvoj tzv. měkkých dovedností, týmové spolupráce a poradenství v právní oblasti, a to včetně ochrany duševního vlastnictví.
„Pražský herní akcelerátor je ukázkou toho, jak může město propojit vzdělávání a inovace. Program mladým lidem nabízí znalosti a zkušenosti, které využijí nejen při tvorbě her, ale i ve své další kariéře,“ doplňuje Renáta Králová, ředitelka odboru projektové podpory hl. m. Prahy, který ve spolupráci s Pražským inovačním institutem připravil a koordinoval vznik tohoto pilotního projektu.
Odezva herní komunity
„Je skvělé vidět, že Praha jde příkladem a systematicky podporuje herní vývoj. V této podobě, jakou má pražský akcelerátor, u nás dosud nic podobného nevzniklo. Podobné programy dlouhodobě fungují v zahraničí a mají pro celý sektor zásadní význam. Věřím, že i tento akcelerátor se stane trvalou součástí podpory mladých tvůrců v Česku,“ popisuje Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů.
Pozitivní vnímání programu potvrzuje i zájem odborníků z herního průmyslu, kteří se do akcelerátoru zapojili jako lektoři a mentoři. Patří mezi ně významné osobnosti českého i zahraničního herního vývoje, například Jindřich Skeldal (Brány Skeldalu), Vladimír Geršl z CyberSail Consulting, Martin Boháč ze studia Allodium, Jaroslav Wágner ze SleepTeam (Polda, Bulánci), Jakub Guman z Warhorse Studios (Kingdom Come) či dánský nezávislý vývojář Hjalte Tagmose. Právní podporu navíc poskytne expert Jaroslav Menčík z Mavericks.
Deset týmů s ambiciózními projekty
Do akcelerátoru bylo vybráno deset studentských týmů. Jejich projekty pokrývají široké spektrum žánrů, od logických Puzzle Adventure přes survival RPG až po edukativní strategické hry.
„Máme radost, že se do akcelerátoru zapojily tak nadějné týmy studujících z pražských škol. Spojuje je nadšení, kreativita i ochota učit se novým věcem, spolupracovat a rozvíjet své projekty. Jsme přesvědčeni, že právě tento potenciál je klíčový pro další rozvoj herní tvorby v Praze,“ dodává Tomáš Lapáček, ředitel Pražského inovačního institutu.
Program vyvrcholí v listopadu akcí Demo Day, na které týmy představí své projekty odborníkům z herního průmyslu, investorům a vydavatelům. Studující budou mít také přístup k dalším příležitostem, jako jsou účast na konferenci GDS Prague nebo exkurze do předních herních studií.
O týmech:
- Shuffle House (ČVUT FEL) – Recollect: logická Puzzle Adventura se silným příběhem na téma amnézie
- MAW (FAMU) – MAW: detektivní adventura o vlčím detektivovi v totalitním prostředí
- Third Axis Game (ČVUT FEL) – W.A.R.D.: inovativní sci-fi tower defense hra
- TAI (ČVUT FEL) – Arcane Isle Survival: survival RPG s procedurálně generovanými světy
- Banana Games (ČVUT FEL) – Sweep To The Past: sci-fi platformer o uklízeči s cestováním časem
- Matte Gamers (UK) – Firm Master: edukativní hra o řízení firemních lidských zdrojů
- DARK7 Studio (Scholastika) – W.R.A.I.T.H.: hororová FPS inspirovaná folklórními legendami
- Phytocoenology (FAMU) – Phytocoenology: strategická hra o rozvoji ekosystému
- Frist Studios (SŠ Smíchovská) – Accelerus 2: logická FPS s manipulací rychlosti objektů
- Head Heist (VŠE/ČVUT FEL) – Head Heist: akční hra odehrávající se v myslích lidí
Pražský herní akcelerátor zaštiťuje Pražský inovační institut ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou asociací herních vývojářů. Dodavatelem obsahové části programu je společnost Active Radio a.s. Program je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci iniciativy Prague Smart Accelerator+.
autor: Tisková zpráva