ČEZ: Na jednu pozici se vloni v průměru hlásilo 20 uchazečů

07.02.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V roce 2025 si do kolonky zaměstnavatel připsalo ČEZ celkem téměř 1300 (1 268) nových pracovníků, což je třetí nejvyšší počet za posledních 10 let. Každý čtvrtý přitom zamířil do oblasti jádra, ať už do stávajících jaderných elektráren, nebo do týmů připravujících nové velké i modulární jaderné zdroje. Pětina nově příchozích zakotvila v ČEZ Distribuce a shodný počet nastoupil také do ČEZ Prodej. Vůbec poprvé přitáhla loni největší česká energetika více vysokoškoláků než středoškoláků – univerzitní diplom v kapse mělo 50 % nově příchozích. Podíl žen v nových nástupech loni tvořil téměř 37 %. V případě prodejní společnosti ČEZ Prodej to bylo plných 61 procent. Energetika již je atraktivní i pro ženy.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Celkem 307 nových pracovníků se od loňského roku věnuje pod křídly ČEZ jaderné energetice, tedy každý čtvrtý ze všech nově příchozích v roce 2025. Nejvíce jich nastoupilo do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany, celá jedna třetina má ale na starost přípravu budoucích jaderných zdrojů: nové bloky v lokalitě Dukovany, potenciální nové bloky v Temelíně, či malé modulární reaktory.

„Možnost podílet se na přípravě nových jaderných zdrojů je velkým lákadlem. Ale nejen to, celá energetika a ČEZ je pro zájemce stále atraktivnější, o čemž svědčí rostoucí počet uchazečů o volnou pozici ve Skupině ČEZ. V průměru se nám loni hlásilo 20 uchazečů na jednu pozici, rok předtím to bylo 16,“ řekla členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Druhou oblastí, která loni přijala nejvíce nových zaměstnanců, je ČEZ Distribuce, kam zamířilo 256 uchazečů, tedy přibližně každý pátý nově příchozí. Budou se podílet na masivním rozvoji a modernizaci sítí, tak aby zvládly probíhající transformaci energetiky směrem k většímu počtu obnovitelných zdrojů, digitalizaci, chytrému měření spotřeby a k novým trendům, jako je třeba sdílení elektřiny nebo komunitní energetika.

Na třetím místě se umístil ČEZ Prodej, který přijal 249 nových pracovníků, tedy rovněž zhruba pětinu ze všech nováčků. Společnost kromě elektřiny a plynu nabízí mimo jiné také instalace fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a plynových kotlů, servisní služby ke všem těmto technologiím, nebo komplexní poradenství k úsporám včetně trendů nové energetiky. Zajímavostí je, že právě do ČEZ Prodej zamířilo poměrově nejvíce žen: tvořily 61 % všech nových nástupů do této společnosti. Na celkových nástupech za loňský rok tvořil podíl žen téměř 37 %, což je obdobné jako v roce předchozím (36 %). 

Energetika láká vysokoškoláky

V roce 2025 nastoupilo do ČEZ vůbec poprvé od roku 2015 více vysokoškoláků než středoškoláků. Podíl absolventů univerzit činil loni 50 %, v předchozích dvou letech to bylo 45 % nově příchozích. Nejvyšší podíl vysokoškoláků tradičně míří do jádra, například v nástupech do provozu Temelína a Dukovan tvořili 70 % z celkového počtu.

Na svých kariérních stránkách www.kdejinde.cz inzeroval ČEZ loni přes 2 322 volných pracovních pozic, na které se přihlásilo přes 48 tisíc kandidátů. Počet uchazečů na jednu pozici tak narostl o čtvrtinu na 20 zájemců, což je nejvíc za posledních pět let. Vzhledem k jen velmi mírnému meziročnímu zvýšení nezaměstnanosti v loňském roce, reflektuje vyšší zájem uchazečů atraktivitu ČEZ jako zaměstnavatele.

To potvrzuje i loňská obhajoba titulu nejžádanějšího zaměstnavatele v anketě TOP Zaměstnavatelé 2025, v níž hlasují studenti a studentky českých středních i vysokých škol. Mateřská společnost ČEZ, a. s., také získala 2. místo v soutěži Pluxee Zaměstnavatel roku 2025 v kategorii firmy nad 5000 zaměstnanců. Soubor loňských medailí doplňuje také stříbro v celostátním hodnocení Výroční ceny klubu zaměstnavatelů v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty a zlato od Schola Pragensis 30 v celostátním hodnocení středoškoláků.

