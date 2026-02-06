VZP: Profesionální lovci duší lákají klienty VZP ke změně pojišťovny

Nejen tam oslovují klienty VZP s nabídkou účasti ve fiktivním průzkumu, přičemž často také slibují neexistující bonus na kroužky ve výši až 5000 Kč. Po podpisu ale bude oslovený ve skutečnosti přeregistrovaný k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by to vůbec tušil. VZP v souvislosti s těmito praktikami aktuálně připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.
První kvartál roku je tradičně období, kdy mohou klienti měnit svoji zdravotní pojišťovnu. Nestandardní vývoj přeregistrací VZP zaznamenala na stovkách konkrétních případů zejména v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Praktiky nicméně velmi pravděpodobně budou rozšířeny po celé ČR. „Při detailním šetření vyšlo najevo, že za nekalými postupy bývají profesionální ‚náborářské‘ firmy, jejichž pracovníci se vydávají za zaměstnance VZP ČR. Klienty oslovují nejen na ulici, ale často také přímo u nich doma. Záminkou bývá účast ve fiktivním průzkumu nebo nabídka neexistujícího bonusu,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům. Jedná se o společnosti, které se profesionálně zabývají získáváním klientů třeba k novému dodavateli energií či mobilnímu operátorovi. Nyní si tak do svého portfolia přidaly i přeregistraci ke zdravotní pojišťovně.
„Podvodníci slibují například neexistujících 5000 korun na kroužky pro děti, nabízí bonus proti podpisu. Oslovený tím ale, aniž to tuší, podepíše rovnou přeregistrační formulář k jiné zdravotní pojišťovně,“ upozorňuje Ivan Duškov. Už dnes VZP registruje stovky takových případů, před falešnými nábory své klienty důrazně varuje. Tento krok naštěstí není nevratný, podvedený klient se může VZP ozvat, pojišťovna zjedná nápravu.
„Pokud klient zjistí, že byl tímto způsobem oklamán a přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně, v rámci reklamace mezi zdravotními pojišťovnami je možné přeregistraci zrušit. VZP mohou klienti kontaktovat osobně na pobočce, telefonicky, případně e-mailem. Každým případem se budeme zabývat,“ ujišťuje náměstek Duškov. Nezřídka se podle něj stává, že se klient o přechodu k jiné pojišťovně dozví až ve chvíli, kdy je vyzván, aby si vyzvedl novou kartičku pojištěnce, nebo při návštěvě svého ošetřujícího lékaře, který jej upozorní na změnu, případně jej dokonce odmítne registrovat, pokud nemá s „novou“ zdravotní pojišťovnou pacienta uzavřenou smlouvu.
Pracovníci VZP nikdy neoslovují klienty na ulici, neobchází byty ani neprovádí průzkumy formou přímého oslovování respondentů. „Kromě poboček pojišťovny se mohou s našimi zaměstnanci setkat lidé v rámci oficiálních akcí, a to u stánků jednoznačně označených logem VZP,“ uzavírá Ivan Duškov.
Co dělat, pokud narazíte na podvodné praktiky, případně jste podepsali přeregistraci:
- Obrátit se na pobočku VZP, na telefonní linku VZP 952 222 222, případně kontaktovat VZP on-line a podat reklamaci, že si změnu pojišťovny nepřejete a chcete být nadále klientem VZP
- Nahlásit věc orgánu činnému v trestním řízení, neboť je pravděpodobné, že došlo k neoprávněnému nakládání a zneužití osobních údajů
- Lze podat i oznámení věci Úřadu pro ochranu osobních údajů, který monitoruje a vymáhá uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů a GDPR
