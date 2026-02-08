Pískot na Pavla. Turek přidává fakta, která jinde nezazněla

Zpráva o tom, že horníci končících černouhelných dolů na Ostravsku vypískali prezidenta Pavla, který jim v rámci video zdravice děkoval za jejich práci, obletěly republiku a byly masově šířené i komentované na sociálních sítích.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Tento týden skončila vyvezením posledního vozíku z Dolu ČSM ve Stonavě v České republice těžba černého uhlí, která trvala 250 let. Přestože se pod zemí dle veřejně dostupných zpráv nachází obří zásoby “černého zlata” v objemu miliard tun, v důsledku celounijní politiky tzv. dekarbonizace byla těžba ukončena.
Konec dlouhé tradice provázela vzpomínková akce bývalých a končících horníků, na které zazněl na video nahraný vzkaz od prezidenta Petra Pavla. Ten horníkům poděkoval za jejich dlouholetou práci. Mnozí z přítomných reagovali hlasitým pískotem a místy i pokřikem jadrných výrazů.
Některá média se reakci horníků podivovala, protože podle jejich tvrzení nemá Petr Pavel se zastavením těžby uhlí nic společného. Jak se ale ukazuje, skutečnost je složitější.
ParlamentníListy.cz se otázce již věnovaly podrobně v rámci ankety mezi českými politiky. Oslovili jsme reprezentanty z řady vládní koalice i opozice z Poslanecké sněmovny, Senátu i Evropského parlamentu. Anketní článek naleznete ZDE.
Nyní na otázku reaguje i vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Podle jeho slov je důvod, proč horníci pískali během Pavlových slov, více než zřejmý.
“Prezident Pavel je reprezentantem politických uskupení, která Green Deal vytvořila a hájí je, je nyní otevřeně jejich tváří,” reagovala politická hvězda Motoristů.
Podle něho si tento fakt horníci i jejich rodiny dobře uvědomují. “Na Ostravsku má většinová část obyvatel zdravý rozum a ví, že zelená politika a tomu úplatní politici jsou přímou příčinou průmyslového úpadku a nekonkurenceschopnosti a z toho plynoucí nejisté budoucnosti a životní úrovně,” říká Filip Turek pro ParlamentníListy.cz.
Dodejme, že po hornické akci ve Stonavě, kde se ozýval pískot během promítaného proslovu Petra Pavla, se v Ostravě uskutečnila odborářská demonstrace proti likvidaci českého průmyslu, na které vystoupil premiér Andrej Babiš a také zmíněný vládní zmocněnec Filip Turek. Oba politici na rozdíl od prezidenta sklidili bouřlivý potlesk.
“Je potřeba zachránit průmysl a dát najevo, že to, co se děje, je velmi špatně. Ursula von der Leyen při představování Green Dealu řekla, že je potřeba změnit chování lidí. Řekla, že emisní povolenky musí být drahé, aby to změnilo chování lidí. Cítím v tom převýchovu a všichni se asi shodneme na tom, že je lepší zůstat vychován svými rodiči než se nechat převychovávat Bruselem a Ursulou von der Leyen. Máme nejdražší energie na světě. Když my zavřeme jednu fabriku, v ten moment se v Číně otevírají dvě další. Naše konkurenceschopnost hyne a povolenky ETS2 mohou v naší zemi způsobit opravdovou chudobu. Proto považuji za zcela zásadní, že se nová vláda proti těmto věcem postavila,” řekl Turek v Ostravě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.