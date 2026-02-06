Letiště Praha: Uznávaný umělec vystavuje na pražském letišti

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s Pastou Onerem a představit jeho tvorbu v našem galerijním prostoru. Letiště dnes není jen místem přesunu z bodu A do bodu B – je to prostor, kde lidé tráví čas, čekají na své blízké nebo se připravují na cestu. Chceme, aby tento čas byl příjemný, inspirativní a přinesl jim hezký moment ještě před odletem nebo po příletu,“ říká Eva Krejčí, ředitelka Komunikace a marketingu Letiště Praha, a doplňuje: „Umění má jedinečnou schopnost zastavit, potěšit i vyvolat úsměv. Věříme, že právě výrazná a vizuálně přitažlivá díla dokážou cestujícím i návštěvníkům terminálů nabídnout krátké vytržení z ruchu cestování a obohatit jejich zážitek z pobytu na letišti. Naším cílem je, aby se letiště stávalo místem, kde se lidé cítí dobře – nejen funkčně, ale i lidsky a esteticky.“
Sám Pasta Oner má k pražskému letišti osobní vztah. „Jsem jedno z mnoha dětí z letiště. Maminka totiž pracovala jako stevardka a táta jako nakladač zavazadel, na palubě letadla se také moji rodiče poznali. Společně jsme bydleli u starého letiště na ubytovně tehdejších Československých aerolinií a jako dítě jsem často na jednoho z rodičů čekal v letištním terminálu. Mám na toto období krásné vzpomínky. Kdo na letišti pracoval, nebo se tam běžně pohyboval, dobře ví, jak se to prostředí a jeho atmosféra člověku vryjí pod kůži. Proto mě těší, že po letech jsem na letišti přítomen prostřednictvím své tvorby,“ říká Pasta Oner.
Středobodem tvorby Pasty Onera je akrylová malba a vytváření závěsných obrazů, právě tato díla tvoří novou expozici na Letišti Václava Havla Praha. V galerijním prostoru Art Zone v přízemí Terminálu 2 je vystaveno celkem 22 ikonických obrazů, které tak tvoří průřez dosavadní tvorbou tohoto uznávaného pop artového umělce. Návštěvníci si také mohou na čtyřech televizních obrazovkách prohlédnout sestřih z předchozích výstav Pasty Onera, včetně pohledu do jejich zákulisí, a to od instalace až po vernisáž.
Výstava „Usual Suspect“ je na Letišti Václava Havla Praha otevřena do konce dubna letošního roku. Nachází se ve veřejné části letiště a vstup je zdarma.
