Letiště Praha: Uznávaný umělec vystavuje na pražském letišti

08.02.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letiště Praha otevírá novou výstavu. Jedná se o soubor obrazů významného českého autora Pasty Onera pod názvem „Usual Suspect“. Expozice je na pražském letišti přístupná široké veřejnosti do konce dubna.

Letiště Praha: Uznávaný umělec vystavuje na pražském letišti
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s Pastou Onerem a představit jeho tvorbu v našem galerijním prostoru. Letiště dnes není jen místem přesunu z bodu A do bodu B – je to prostor, kde lidé tráví čas, čekají na své blízké nebo se připravují na cestu. Chceme, aby tento čas byl příjemný, inspirativní a přinesl jim hezký moment ještě před odletem nebo po příletu,“ říká Eva Krejčí, ředitelka Komunikace a marketingu Letiště Praha, a doplňuje: „Umění má jedinečnou schopnost zastavit, potěšit i vyvolat úsměv. Věříme, že právě výrazná a vizuálně přitažlivá díla dokážou cestujícím i návštěvníkům terminálů nabídnout krátké vytržení z ruchu cestování a obohatit jejich zážitek z pobytu na letišti. Naším cílem je, aby se letiště stávalo místem, kde se lidé cítí dobře – nejen funkčně, ale i lidsky a esteticky.“

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 53368 lidí

Sám Pasta Oner má k pražskému letišti osobní vztah. „Jsem jedno z mnoha dětí z letiště. Maminka totiž pracovala jako stevardka a táta jako nakladač zavazadel, na palubě letadla se také moji rodiče poznali. Společně jsme bydleli u starého letiště na ubytovně tehdejších Československých aerolinií a jako dítě jsem často na jednoho z rodičů čekal v letištním terminálu. Mám na toto období krásné vzpomínky. Kdo na letišti pracoval, nebo se tam běžně pohyboval, dobře ví, jak se to prostředí a jeho atmosféra člověku vryjí pod kůži. Proto mě těší, že po letech jsem na letišti přítomen prostřednictvím své tvorby,“ říká Pasta Oner. 

Středobodem tvorby Pasty Onera je akrylová malba a vytváření závěsných obrazů, právě tato díla tvoří novou expozici na Letišti Václava Havla Praha. V galerijním prostoru Art Zone v přízemí Terminálu 2 je vystaveno celkem 22 ikonických obrazů, které tak tvoří průřez dosavadní tvorbou tohoto uznávaného pop artového umělce. Návštěvníci si také mohou na čtyřech televizních obrazovkách prohlédnout sestřih z předchozích výstav Pasty Onera, včetně pohledu do jejich zákulisí, a to od instalace až po vernisáž.

Výstava „Usual Suspect“ je na Letišti Václava Havla Praha otevřena do konce dubna letošního roku. Nachází se ve veřejné části letiště a vstup je zdarma.

Psali jsme:

Proč dělají z Epsteina ruského agenta? Vyoral má odpověď
Komise bude. Dozimetrem se budou zabývat poslanci
Stavte tam, kde nic jiného být nemůže. Spor o větrníky graduje
Český letecký průmysl zamířil do Asie. Na Singapore Airshow se prezentuje desítka firem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Letiště Praha , TZ

Mgr. Lubomír Metnar byl položen dotaz

Povolování demonstrací

Dobrý den, lze předpokládat, že většině obyvatel vadí povolování podobných akcí v centrech historických měst, kdy narušují klid a rozhodně to nepřispívá k obrazu země, který navštěvují turisté. Nebylo by vhodné vyčlenit konkrétní prostory, kde by se tyto akce v budoucnu povolovaly a nenarušovaly živ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Letiště Praha: Uznávaný umělec vystavuje na pražském letišti

7:16 Letiště Praha: Uznávaný umělec vystavuje na pražském letišti

Letiště Praha otevírá novou výstavu. Jedná se o soubor obrazů významného českého autora Pasty Onera …