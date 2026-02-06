Pospíšil (TOP 09): Neuvěřitelně surové a trýznivé násilí na zvířatech

Přátelé, stejně jako mnoho z vás mám pocit, jakoby se poslední dobou roztočila spirála případů plných neuvěřitelně surového a trýznivého násilí na zvířatech.
To, co považuji za opravdu alarmující, jsou případy, kdy zvířata byla brutálně týraná dětmi školního věku, anebo mladými lidmi, kteří si týrání natáčeli na mobil a pak ho zveřejňovali na sociálních sítích. Tak jako se to stalo v posledních třech medializovaných případech, kdy šlo ve dvou případech o brutální týrání koček a v posledním případě se školou povinné děti snažily zabít hlodavce upálením zaživa, aby ho pak usmrtily jiným, podobně krutým způsobem.
Pokud se nám mezi dětmi a mladými lidmi rozmáhá tak extrémní formy agrese a násilí, která je navíc umocňována ještě sdílením těchto záběrů na sociálních sítích, tak to považuji za poměrně zásadní problém, na který musíme reagovat a postavit se k tomu čelem!
A to tím spíše, pokud nám z různých průzkumů vyplývá dramatický nárůst agresivity a násilí mezi dětmi jak v online světě, tak bohužel i v policejních statistkách.
Tohle téma chci jednoznačně otevřít nejen ve Sněmovně, ale považuji za důležité, aby se k tomuto vysoce znepokojivému vývoji vyjádřila ministerstva školství, spravedlnosti a vnitra a budu chtít vědět, co s touto situací dělají a jak ji chtějí řešit. Pokud je to tak vážné, jak to vypadá, tak je prostě nutné začít hledat a realizovat komplexní systémová opatření, která tento nebezpečný vývoj zastaví a to včetně případných legislativních změn, jakou může být i snížení věku trestní odpovědnosti!
