ČEZ: Infocentrum Temelína loni navštívilo 39 604 lidí

V temelínském infocentru byl tradičně velký zájem o virtuální prohlídku ReakTour. Prostřednictvím speciálních brýlích pro virtuální realitu se návštěvníci dostanou do nejzajímavější a nejstřeženějších míst elektrárny, jako například k jadernému reaktoru, do chladicí věže nebo na blokovou dozornu, odkud se elektrárna řídí.
ČEZ také nabízí zájemcům o energetiku další typ virtuálních prohlídek, zvané Virtuálně v elektrárně. Loni se prostřednictvím speciální televizního studia a aplikace Teams do Temelína podívalo 7 832 lidí, většinu z nich tvořili studenti.
„Virtuální realita jako prostředek k návštěvě běžně nepřístupných prostor se ukázala jako skvělý vzdělávací nástroj. Letos proto představíme novinku ProudTour, jejímž tématem je distribuce elektřiny. Jde o ideální doplněk ke stávajícím prohlídkám zaměřeným na výrobu elektřiny. ProudTour totiž návštěvníky provede pokračováním její fascinující cesty z elektrárny až domů do zásuvky,“ vysvětluje Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ.
Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín je aktuálně na několik měsíců uzavřeno z důvodu rozsáhlé modernizace. Po jejím dokončení nabídne návštěvníkům zcela novou podobu expozice, která propojí nejmodernější digitální technologie, interaktivní prvky a zábavně-vzdělávací obsah pro všechny věkové kategorie.
„Nová expozice přinese desítky interaktivních prvků, dotykové obrazovky, videa, simulace i hry, díky nimž si budou moci návštěvníci vyzkoušet, jak fungují klíčové procesy v jaderné elektrárně,“ doplňuje Kateřina Bartůšková.
I přes moderní virtuální technologie fyzická prohlídka návštěvníky stále láká. I proto loni ČEZ v Temelíně připravil na prázdniny dny otevřených dveří, během kterých si jihočeskou jadernou elektrárnu prohlédlo 336 návštěvníků.
Aktuálně mohou lidé využít jedinečné možnosti podívat se do útrob vodní elektrárny Lipno I. Prohlídky běží každý víkend až do konce dubna. Kapacita je 1632 míst a zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 1,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
