08.02.2026 21:22 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

V rozhovoru Echo Prime Time s Pavlem Štruncem debatovala poslankyně za ODS Eva Decroix s poslancem Jindřichem Rajchlem ze strany PRO, zvoleným na kandidátce SPD, o aktuálních volebních náladách. Shodli se na tom, že je průzkumy nutné brát s rezervou, střetli se ovšem v hodnocení role organizace Milionu chvilek pro demokracii. Rajchl následně dodal slovo k tomu, co podle něj ODS prohrálo volby.

„Jsem svoloč.“ Rajchl si vzal do duelu s Decroix speciální triko
Foto: Screen: Echo Prime Time
Popisek: Jindřich Rajchl a Eva Decroix v duelu Echo Prime Time.

Agentura Kantar pro Českou televizi vyhotovila první povolební model. Ve vedení se stále drží hnutí ANO s 34,5 procena. Na druhém místě je pak ODS s 16 procenty a na třetím místě STAN s 14 procenty. Nad pětiprocentní hranicí se dále drží Piráti s 9,5 procenta, SPD s 6,5 procenta a Motoristé s pěti procenty. Pod hranicí jsou naopak TOP-09 a KDU-ČSL.

Podle Evy Decroix jsou sice volební průzkumy jakýmsi „teploměrem aktuální nálady“. Zpochybnila ovšem jejich relevantnost. Za jediný validní průzkum totiž považuje pouze volby.

„Myslím, že stranu PRO bychom tam nenašli. To odpovídá i různým kauzám, které probíhají každý týden,“ dodala k aktuálnímu průzkumu.

Také Jindřich Rajchl souhlasil, že je nutné brát průzkumy „s rezervou“. „Velmi často slouží k tomu, aby rozpoutaly nějakou diskusi. Často také ovlivňují chování a myšlení voličů,“ uvedl Rajchl s tím, že je známým trendem, že voliči častěji tíhnou ke stranám, které v průzkumech překročí pět procent. „Každý chce být vítěz,“ dodal.

K volebnímu průzkumu se na X vyjádřil také zakladatel organizace Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Povšiml si, že tzv. opoziční tábor už má více procent než vládní tábor. Smutné podle něj ovšem je, že „tahle parta teď drží pod krkem nás všechny“.

„Místo abychom řešili reálné problémy, které tahle země má, řešíme přebujelé ego pár béčkových politiků,“ uvedl Minář. Tohle si podle jeho názoru Česko nezaslouží.

Podle Evy Decroix se jedná ze strany Mináře o pevné vyjádření určitého stanoviska. „Milion chvilek celkem jednoznačně říká, že nesouhlasí s aktuální vládou a s jejich způsoby,“ řekla Decroix. „Volby dopadly malinko více ve prospěch jednoho tábora – proto máme vládu, jakou máme. Ale nelze očekávat, že ten tábor, který s ním názorově nesouzní, bude mlčet,“ uvedla bývalá ministryně spravedlnosti. Podle jejího názoru se jedná pouze o „názorový střet“ a „díky bohu za to, že ho máme“. Sama pokračovala v označování současné vlády Andreje Babiše (ANO) za „svoloč“ a „sebranku“.

„Způsob, kterým vládne aktuální vláda, je chvilkami ostudný a je mi z toho trapno,“ prohlásila Decroix.

Co ODS prohrálo volby?

Vyjádření Mináře z Milionu chvilek následně docenil i Jindřich Rajchl. „Je sympatické, že se Milion chvilek jednoznačně vyjádřil a přiznal, že stojí v politickém boji na straně pětiopozice a že to není žádná neziskovka hlídající demokracii, ale spíše vlivová organizace,“ uvedl předseda strany PRO.

Následně se vyjádřil k označení „svoloč“ od poslankyně Decroix. Podle svých slov je na něj hrdý. Ostatně nápis „Jsem svoloč“ měl vytištěný i na svém tričku, které si vzal na rozhovor. „Jsem hrdý na to, že reprezentuji obyčejné lidi, kteří tady nechtějí Green Deal, nechtějí migrační pakt, nechtějí být nuceni k podpoře Ukrajiny a posílání zbraní. Proto mě to neuráží,“ vysvětlil Rajchl.

„Jsem přesvědčen, že přesně tohle výrazivo jim prohrálo volby. A prohraje jim volby znovu,“ predikoval.

Decroix se následně ohradila proti programu vlády Babiše, který je podle jejích slov namířen „proti elitám“. „Vy se současně snažíte tou elitou stát a zároveň ten systém rozbít,“ obvinila Rajchla a připomněla mu, že rozbití systému liberální demokracie by nejvíce poškodilo právě „obyčejné lidi“, za kterými Rajchl údajně stojí.

„Smetánka nepotřebuje stát, nepotřebuje jeho podporu. Komu vadí zadlužený stát? Obyčejným lidem, protože ti potřebují podporu od státu. Komu vadí, když stát není bezpečný? Obyčejným lidem,“ řekla Decroix. Rajchl ovšem podle ní oněm obyčejným lidem „překrucuje realitu“.

„Jsem rád, že tady obhajujete koncept smetánky. Je to krásná věc,“ ocenil Rajchl. Posluchači rozhovoru si to podle jeho názoru „přeberou po svém“.

Celý rozhovor ke zhlédnutí zde:

