O Klempířovi se šířil hoax. Sdílel ho i Jakub Železný

Výtvarník Jiří David v sobotu na svém facebookovém profilu obvinil ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé sobě) z nedostatečné znalosti českého kulturního prostředí. Za neuvěřitelnou považuje výtvarník David informaci, že se měl ministr při setkání s delegací České filharmonie podle jeho slov zeptat, jak se má dirigent Jiří Bělohlávek. Dirigent a pedagog je ovšem již téměř deset let po smrti.
„Zdá se, že se reálně ocitáme v absurdním dramatu,“ posteskl si David. Informaci o údajné chybě ministra kultury si podle svých slov ověřil z „více zdrojů“.
Zprávu Jiřího Davida na X následně sdílel i novinář Jakub Železný. „Tuto zprávu výtvarníka Jiřího Davida je třeba jistě mít za… neověřenou. Představa, že by ministr kultury nevěděl, že dirigent Jiří Bělohlávek je bohužel již skoro dekádu po smrti, je zcela šílená,“ dodal k tomu Železný.
O pár hodin později ovšem Železný připustil, že k situaci popsané Jiřím Davidem nemohlo dojít na setkání s vedením České filharmonie čistě proto, že takové setkání se má podle SMS od jejího generálního ředitele Davida Marečka teprve uskutečnit v následujícím týdnu. Železný tak naznačil, že tvrzení Jiřího Davida nemusí být pravdivé, přičemž v tomto případě by si podle jeho názoru ministr Klempíř zasloužil veřejnou omluvu.
„Čili: buď je to nepravda, za což p. Klempíř zaslouží veřejnou omluvu! Nebo to bylo jiné setkání,“ uvedl Železný a vyzval Jiřího Davida, aby své tvrzení blíže vysvětlil a upřesnil.
Ministr kultury k celé situaci dodal, že ho velice pobavila, a sám nabídl vysvětlení toho, co se vlastně stalo.
„Byl jsem včera s Nadia Šafratová Klempířová na absolutně famózním baletu L’Historie de Manon ve Státní opeře. Dleli jsme v lóži, kde jsem nikoho nepotkal, natož delegaci. Níže popsaná příhoda tudíž neproběhla,“ ozřejmil na X a dodal, že odchod dirigenta Bělohlávka tehdy „obrečel“.
„Pana Jiřího Davida žeru. Hoax jak stehno a ono se to vážně rozebírá,“ označil Klempíř celý příběh výtvarníka Jiřího Davida za dezinformaci.
V neděli večer již nicméně příspěvek výtvarníka Davida nebyl k nalezení. Namísto toho se David vytasil s veřejnou omluvou.
„Nejspíš jsem se stal šiřitelem hoaxu, když jsem (i když se mi to nezdálo) uvěřil zprávě, že ministr kultury O. Klempíř přijal delegaci České filharmonie a ptal se jich, jak se má dirigent J. Bělohlávek. Tímto se omlouvám všem, kteří to četli, a zároveň i panu O. Klempířovi,“ uznal výtvarník svou chybu.
