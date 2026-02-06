Kubisková (Výzva): Situace v Nemocnici Pelhřimov je velice vážná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci nemocnice v Pelhřimově.

Kubisková (Výzva): Situace v Nemocnici Pelhřimov je velice vážná
Jelikož je situace v Nemocnici Pelhřimov velice vážná, dovolím si zde zveřejnit soubor kroků, které by mohly vést k jejímu ozdravení a které jsem konzultovala také se samotnými zdravotníky.

  1. Přestat lhát ven i dovnitř. Je nepřijatelné, aby vedení kraje nebo nemocnice uvádělo zavádějící nebo nepravdivé informace do médií nebo zaměstnancům, kteří v nemocnici pracují, aby zakrylo vlastní pochybení. Zklidnit situaci lze pouze bez lží.
  2. Urychlená výměna krajského radního pro zdravotnictví a výměna širšího managementu nemocnice, ředitele a zodpovědných náměstků. Jedině tak se nové vedení může pokusit zvrátit odchody. Management musí převzít zodpovědnost! Ideálně zavést krizové řízení.
  3. Zvýšit konkurenceschopnost nemocnice zlepšením pracovních podmínek pro zdravotníky, zejména pro mladé lékaře a lékařky.
  4. Vylepšení podmínek pro stávající personál. Skoncování s hrubým a povýšeným chováním a neřešením dlouhodobých problémů. Skoncování s alibismem. Management přebírá jasnou zodpovědnost za výsledky své práce.

Řešení je na krajském vedení a vedení nemocnice. Pokud se nenajde vůle ke změnám, krize se bude jen prohlubovat.

Nabízím komukoliv pomoc při řešení tohoto problému a děkuji zdravotníkům za důvěru, kterou ve mě vkládají.

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
