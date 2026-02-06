Kubisková (Výzva): Situace v Nemocnici Pelhřimov je velice vážná

Jelikož je situace v Nemocnici Pelhřimov velice vážná, dovolím si zde zveřejnit soubor kroků, které by mohly vést k jejímu ozdravení a které jsem konzultovala také se samotnými zdravotníky.
- Přestat lhát ven i dovnitř. Je nepřijatelné, aby vedení kraje nebo nemocnice uvádělo zavádějící nebo nepravdivé informace do médií nebo zaměstnancům, kteří v nemocnici pracují, aby zakrylo vlastní pochybení. Zklidnit situaci lze pouze bez lží.
- Urychlená výměna krajského radního pro zdravotnictví a výměna širšího managementu nemocnice, ředitele a zodpovědných náměstků. Jedině tak se nové vedení může pokusit zvrátit odchody. Management musí převzít zodpovědnost! Ideálně zavést krizové řízení.
- Zvýšit konkurenceschopnost nemocnice zlepšením pracovních podmínek pro zdravotníky, zejména pro mladé lékaře a lékařky.
- Vylepšení podmínek pro stávající personál. Skoncování s hrubým a povýšeným chováním a neřešením dlouhodobých problémů. Skoncování s alibismem. Management přebírá jasnou zodpovědnost za výsledky své práce.
Řešení je na krajském vedení a vedení nemocnice. Pokud se nenajde vůle ke změnám, krize se bude jen prohlubovat.
Nabízím komukoliv pomoc při řešení tohoto problému a děkuji zdravotníkům za důvěru, kterou ve mě vkládají.
Ing. Karolína Kubisková
