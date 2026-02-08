Atentát na důstojníka GRU v Moskvě. Rusko obviňuje Ukrajinu

V Dubaji byl zadržen muž podezřelý z páteční střelby na důstojníka ruské rozvědky Vladimira Alexejeva. Rusko z pokusu o atentát viní Ukrajinu, která obvinění odmítá.

V pátek byl v Moskvě postřelen ruský důstojník vojenské rozvědky (GRU) Vladimir Alexejev. Po postřelení skončil v kritickém stavu a ruské úřady zahájily vyšetřování pokusu o vraždu. Střelba se odehrála krátce po mírových jednáních v Abú Dhabí, kterých se účastnilo vedení GRU.

Hlavním podezřelým je ruský občan Ljubomir Korba. Ruský vyšetřovací výbor a Federální bezpečnostní služba (FSB) uvedly, že identifikovaly a zadržely v Dubaji údajného pachatele pokusu o atentát a přivezly ho do Moskvy díky pomoci orgánů Spojených arabských emirátů, informovala v neděli agentura DW

Vyšetřovací výbor tvrdil, že podezřelý „přijel do Moskvy koncem prosince loňského roku na pokyn ukrajinských zpravodajských služeb, aby spáchal teroristický útok“, píše server POLITICO.

Další podezřelý byl zatčen v Moskvě a jedna údajná spolupachatelka uprchla na Ukrajinu.

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov z organizace atentátu obvinil Ukrajinu.

Alexejev hraje významnou roli v ruských zpravodajských operacích, působil mimo jiné v Sýrii a při jednáních s Wagnerovou skupinou a je také pod sankcemi Spojených států amerických a Evropské unie.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

