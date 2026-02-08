Atentát na důstojníka GRU v Moskvě. Rusko obviňuje Ukrajinu

V pátek byl v Moskvě postřelen ruský důstojník vojenské rozvědky (GRU) Vladimir Alexejev. Po postřelení skončil v kritickém stavu a ruské úřady zahájily vyšetřování pokusu o vraždu. Střelba se odehrála krátce po mírových jednáních v Abú Dhabí, kterých se účastnilo vedení GRU.
Hlavním podezřelým je ruský občan Ljubomir Korba. Ruský vyšetřovací výbor a Federální bezpečnostní služba (FSB) uvedly, že identifikovaly a zadržely v Dubaji údajného pachatele pokusu o atentát a přivezly ho do Moskvy díky pomoci orgánů Spojených arabských emirátů, informovala v neděli agentura DW.
Vyšetřovací výbor tvrdil, že podezřelý „přijel do Moskvy koncem prosince loňského roku na pokyn ukrajinských zpravodajských služeb, aby spáchal teroristický útok“, píše server POLITICO.
Další podezřelý byl zatčen v Moskvě a jedna údajná spolupachatelka uprchla na Ukrajinu.
Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov z organizace atentátu obvinil Ukrajinu.
Alexejev hraje významnou roli v ruských zpravodajských operacích, působil mimo jiné v Sýrii a při jednáních s Wagnerovou skupinou a je také pod sankcemi Spojených států amerických a Evropské unie.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
