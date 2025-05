MHMP: Úzkosti, deprese, krize. Stovky lidí našly v metropoli pomoc

Modul, který vznikl ve spolupráci hlavního města, jeho příspěvkové organizace Zahrada pro duši a vývojářů aplikace Záchranka, byl od svého spuštění otevřen víc než 1400krát a pomohl lidem v akutní psychické tísni najít vhodnou odbornou pomoc.

„Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a nové tlačítko v aplikaci Záchranka přináší lidem rychlý přístup k pomoci v těžkých chvílích. I kdyby to pomohlo jen jedinému člověku, mělo by to smysl. Ale statistiky z prvních dvou měsíců ukazují, že to rozhodně nebyl ojedinělý případ – stovky lidí se díky modulu obrátily na odbornou pomoc. Nejčastěji kvůli úzkostem, depresím, sebepoškozování, vztahovým problémům, závislostem nebo dokonce sebevražedným myšlenkám. To je pro mě silný důkaz, že jdeme správným směrem a že propojení technologií s péčí o duševní zdraví může skutečně zachraňovat životy,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Alexandra Udženija, která rozvoj péče o duševní zdraví považuje za jednu ze svých priorit. Psychosociální modul byl navržen jako jednoduchý a intuitivní nástroj pro lidi, kteří se ocitli v psychické tísni.

Z dosavadních dat vyplývá, že:

234 uživatelů kliklo na „Potřebuji pomoc“

71 lidí dalo přednost pomoci na dálku

77 lidí už využilo osobní návštěvu

190 uživatelů využilo mapu, aby našli cestu k organizaci

4 aktivovali alarm (cítili se v přímém ohrožení života)

Mezi nejnavštěvovanější instituce patří pražské příspěvkové organizace RIAPS, Zahrada pro duši a také Terénní tým Praha 4, BONA. „Jsem moc ráda, že se naše společná myšlenka stala skutečností a Pražané tak mají možnost ve chvílích duševní nepohody najít pomoc prostřednictvím mobilního telefonu. Jelikož cílem Zahrady pro duši je vybudovat systém komplexní péče o duševní zdraví v Praze, rozhodli jsme se spojit s aplikací Záchranka. Již nyní zde uživatelé mohou využít služby 30 organizací. A aby byla pomoc maximálně dostupná a efektivní, v současné chvíli jednáme s dalšími 15,“ popisuje Markéta Školoudová, ředitelka organizace Zahrada pro duši.

Cílem je odlehčit i záchrannému systému. V roce 2024 vyjížděli pražští záchranáři k bezmála šesti tisícům případů spojených s psychickou krizí. Mnohé z těchto výjezdů by bylo možné efektivně řešit dříve – právě s pomocí odborných služeb propojených v rámci nového modulu.

Nový psychosociální modul je první svého druhu v České republice. „Už nyní se připravuje jeho rozšíření i do dalších krajů – v první řadě do Jihomoravského, kde plánujeme spuštění do konce roku 2025,“ upřesňuje Klára Křížková, provozní ředitelka aplikace Záchranka.

„Výsledky ukazují, že propojení digitální technologie s odbornou psychosociální pomocí dává smysl. Záchranka se stává nástrojem, který neslouží jen v krizích ohrožujících život, ale i v těžkých psychických stavech, kdy je důležité nečekat a nabídnout pomoc okamžitě,“ dodává Alexandra Udženija.

O modulu:

Psychosociální modul v aplikaci Záchranka byl spuštěn koncem března 2025 a nabízí přehled krizových služeb, linek důvěry, poradenských center i terénních týmů. Je určen lidem, kteří se ocitli v akutní psychické tísni, ale také těm, kdo hledají podporu pro své blízké nebo se potřebují zorientovat v možnostech odborné pomoci.

Modul je dostupný všem uživatelům aplikace Záchranka, kteří se nacházejí na území Prahy. V sekci Lokátor najdou možnost „Potřebuji pomoc“, kde aplikace nabídne odpovědi podle toho, zda je uživatel nebo jeho blízký v přímém ohrožení života. Následně poskytne seznam organizací v okolí, které odpovídají konkrétní situaci – ať už se jedná o úzkosti, ztrátu blízkého, závislost nebo jiné formy tísně.

Díky přehlednému rozhraní mohou lidé okamžitě zjistit, jakou formu pomoci zvolit – osobní konzultaci, chat, telefonát, nebo spojení s tísňovou linkou. Aplikace nabídne také edukaci o varovných příznacích duševní krize.

Hlavní město investovalo do vývoje a spuštění modulu 405 000 Kč. Náklady na provoz a údržbu činí 10 000 Kč měsíčně.