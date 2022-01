MZV: Rumunsko se přesunulo do kategorie s vysokým rizikem nákazy, Francie zpřísňuje opatření

Přinášíme pravidelný souhrn změn týkajících se cestování do zahraničí a následných návratů do ČR. Tzv. cestovatelský semafor aktualizuje každý týden Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC.

Od pondělí 17. ledna 2022 je Rumunsko nově zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy, doposud bylo v kategorii se středním rizikem nákazy. Stále platí varování MZV pro cesty do Kazachstánu.

Změny v cestovatelském semaforu

Nový seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví je účinný od pondělí 17. ledna 2022. K zpřísnění podmínek dojde v případě Rumunska, které se zařadí do červené kategorie, tedy státu s vysokým rizikem nákazy. Bulharsko, Maďarsko, Německo a Rakousko budou přesunuty z červené do tmavě červené kategorie. V těchto případech nicméně jinou kategorizací nedochází ke změně pravidel. Kompletní informace k podmínkám návratu do ČR pravidelně aktualizujeme na webu MZV ZDE. Zároveň připomínáme, že z důvodu šíření varianty omikron jsou stanovena přísnější pravidla pro vstup cizinců na území ČR (více ZDE).

Ztížený návrat z Rumunska

Rumunsko bylo nově přesunuto do skupiny zemí vysokého rizika nákazy. V praxi to znamená, že občané ČR vracející se z Rumunska musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po vstupu na území ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty a podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den PCR test. Více informací na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Bukurešti ZDE.

Zpřísňují se epidemiologická opatření ve Francii

S účinností od soboty 15. ledna 2022 se ve Francii zpřísnila pravidla pro přístup ke službám všeho druhu (ubytování, restaurace, sportovní aktivity, muzea, divadla, kina atd.). Zároveň vstoupila v platnost povinnost přeočkování (booster/3. dávka očkování) pro všechny osoby starší 18 let do sedmi měsíců od druhé očkovací dávky. Po uplynutí 7 měsíců od poslední očkovací dávky přestává platit očkovací průkaz a na držitele se pohlíží jako na neočkovaného. Přičemž platí, že osobám ve věku 12-18 let stačí dvě dávky očkování. Děti do 12 let jsou z této povinnosti vyjmuty. Pro vstup na území Francie je nutný negativní PCR (ne starší 24 hodin) nebo antigenní test (ne starší než 24 hodin) nebo potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala nemoc Covid-19) nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících. Informace naleznete také na stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži ZDE.

Zkrácení doby platnosti testů v Dánsku

Epidemická situace v Dánsku sice nepatří k nejpříznivějším, nicméně je pod kontrolou, a Dánsko se tak rozhodlo jít dále cestou postupného rozvolňování zavedených omezujících opatření, a to s účinností od neděle 16. ledna.

Zkrátila se také platnost koronapasu, kdy po 2. dávce, nebo prodělané nemoci je nově jen 5 měsíců. Více informací na webu Velvyslanectví ČR v Kodani ZDE.

Varování MZV v souvislosti s cestami do Kazachstánu

V souvislosti se zavedením výjimečného stavu na celém území Kazachstánu s platností od 5. ledna 2022 do 19. ledna 2022, přestože dochází k postupné stabilizaci situace v zemi, se doporučuje českým občanům dbát zvýšené obezřetnosti při pohybu na území Kazachstánu, řídit se ustanoveními vyplývajícími z výjimečného stavu, především zákazu vycházení v době od 23 h. do 7 h. ráno, a sledovat doporučení a nařízení kazašských státních orgánů tlumočená prostřednictvím televizních kanálů jako je Khabar24, příp. internetových zdrojů, jako jsou Inform.kz, TengriNews.kz. Funkčnost internetu je však v Kazachstánu zatím velmi omezena. Aktuální informace ZDE.

