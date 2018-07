Ministerstvo financí: Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až červen 2018

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 28,8 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 13,2 mld. Kč.

Hospodaření státního rozpočtu zůstává výrazně ovlivněno dubnovým transferem 4,3 mld. Kč na doplnění pojistných fondů EGAP. Na meziroční srovnání příjmů má také velký vliv 5,8 mld. Kč převedených v roce 2017 ze zvláštních účtů privatizace na krytí deficitu tzv. důchodového účtu, který má být letos naopak v mírném přebytku. Pozitivní zprávou je zejména meziroční růst výdajů na financování společných programů EU/FM a ČR o 16,4 mld. Kč (z toho růst o 13,2 mld. Kč se týkal kapitálových výdajů). Schopnost realizovat společné programy EU a ČR v rámci programového období 2014-2020 tak z meziročního hlediska výrazně roste.

Příjmy státního rozpočtu

Výše celkových příjmů byla pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které při meziročním růstu o 37,7 mld. Kč, tj. o 6,7 %, zatím dosáhly 599,4 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 131,5 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 6,1 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Od 1.1.2018 klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH z 69,68 % na 67,5 % ve prospěch podílu obcí (odhad negativního dopadu na SR je 9,1 mld. Kč). Objektivnější meziroční srovnání tak podává údaj o inkasu DPH na úrovni veřejných rozpočtů, kde byl dosažen meziroční růst o 14,8 mld. Kč, tj. o 8,2 %. Meziroční růst inkasa DPH byl o necelou polovinu vyšší než odhadovaný meziroční růst výdajů na spotřebu vlády a domácností, což indikuje stále pozitivní dodatečný efekt ze zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení.

Celoroční plánovaný růst celostátního inkasa DPH proti skutečnosti roku 2017 ve výši 9,0 % vycházel z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení.

Od 1. března 2018 mělo dojít k účinnosti třetí vlny elektronické evidence tržeb, kdy se do tohoto systému, který odstraňuje u nepoctivých podnikatelů neoprávněnou konkurenční výhodu v podobě neplacení daní, měli zapojit zástupci svobodných povolání, zemědělci, podnikatelé v dopravě a někteří další. Účinnost třetí (i čtvrté) vlny byla odložena, což bude mít negativní dopad na celoroční plánované inkaso DPH v roce 2018. Negativně se do výběru DPH projevuje v roce 2018 i celoroční dopad přesunu novin a časopisů do druhé snížené sazby, který způsobí snížení inkasa o 0,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů. Negativní vliv má také změna režimu DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 73,1 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,9 %, více než na konci června 2017.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 38,5 mld. Kč při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2017 o 1,3 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje. Proti výraznějšímu růstu působí opatření zavádějící vrácení daně za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu, které se pro rok 2018 promítá již v plné výši.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 25,8 mld. Kč, což je meziročně o 0,3 mld. Kč, tj. o 1,1 %, méně. Důvodem mohou být nahodilé meziměsíční i meziroční výkyvy množství odebraných tabákových nálepek či možný vliv protikuřáckého zákona. Částečný negativní vliv na inkaso v delším časovém horizontu může mít i možný přesun kuřáků k alternativním produktům (zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety). V rozpočtu této daně na rok 2018 se promítlo zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2018, nicméně tento efekt bude tlumen dopadem tzv. protikuřáckého zákona, jehož očekávaným efektem je snížení spotřeby tabákových výrobků. Tento zákon je účinný od června roku 2017 a plně by se jeho důsledek měl promítnout až v roce 2018.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) při meziročním růstu o 7,9 mld. Kč, tj. o 15,4 %, zatím dosáhlo 59,3 mld. Kč. Meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2017 je odrazem pokračujícího vysokého růstu mezd jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Meziroční přírůstky inkasa opět předběžně indikují pozitivní dopad na inkaso z důvodu zvýšení minimální mzdy a z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb. Obě opatření přispívají ke snižování podílu šedé ekonomiky a k řádnému zdanění vyplácených mezd. Naopak negativní dopad na výši inkasa mají v průběhu roku 2018 legislativní úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projevily zpětně při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný celoroční negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč má také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) dosáhlo v průběhu června (stejně jako v roce 2017) kladné hodnoty, když její inkaso na úrovni státního rozpočtu ve výši 0,7 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 0,5 mld. Kč. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2017 o 10,9 % má mít v průběhu roku 2018 pozitivní vliv hlavně zavedení elektronické evidence tržeb. Naopak negativní dopad lze předpokládat například z titulu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich současném zastropování s očekávaným dopadem ve výši -1,4 mld. Kč, který se na inkasu této daně už pravděpodobně projevil. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2017 má v roce 2018 ještě dodatečný negativní dopad ve výši 0,3 mld. Kč.

Na inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 11,5 %, dosáhlo 5,6 mld. Kč, nemají v letošním roce vliv žádné výraznější legislativní úpravy.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 6 měsíců roku 64,8 mld. Kč, tj. 54,8 % rozpočtu. Inkaso této daně meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,1 %. V roce 2018 je rozpočet této daně o 2,8 % vyšší než inkaso roku 2017. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2017 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 2.7.). Část inkasa daně z podaných a zaplacených přiznání se tak projeví až v inkasu měsíce července. Inkaso daně dosáhlo v samotném červnu 35,6 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč méně než v červnu 2017. Inkaso je v průběhu tohoto roku pozitivně ovlivněno dopadem zavedení elektronické evidence tržeb.

U inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které při meziročním růstu o 16,0 % dosáhlo 6,9 mld. Kč, se v roce 2018 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Na vývoj inkasa by tak mohla mít vliv pouze předpokládaná mírná stagnace realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 23,5 mld. Kč, tj. o 10,3 %, dosáhly 251,4 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 6,6 % proti skutečnosti 2017. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2018 o 6,8 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i růst průměrných pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 88,7 mld. Kč (meziroční růst o 15,9 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a FM. Ty dosáhly 66,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2017 vyšší o 19,6 mld. Kč. Na jejich výši mělo výrazný vliv inkaso 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 694,0 mld. Kč čerpané ke konci června 2018 byly o 64,1 mld. Kč, tj. o 10,2 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2017 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,3 %. Meziroční růst ovlivnily zejména dotace na přímé náklady základních a středních škol vyšší o 10,4 mld. Kč, dále výdaje na důchody vyšší o 10,2 mld. Kč, výdaje na platy v ústředních orgánech státní správy vyšší o 6,6 mld. Kč, transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách vyšší o 5,5 mld. Kč, transfery příspěvkovým apod. organizacím vyšší 5,0 mld. Kč a také transfery podnikatelským subjektům vyšší o 4,7 mld. Kč (zejména vliv 4,3 mld. Kč určených na doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.). Meziročně vyšší o 12,8 mld. Kč byly i kapitálové výdaje. Výdaje na financování společných programů EU/FM a ČR (vč. SZP) zatím dosáhly 50,5 mld. Kč, což je o 16,4 mld. Kč více než v červnu 2017 (z toho růst o 13,2 mld. Kč se týkal kapitálových výdajů). Schopnost realizovat společné programy EU a ČR v rámci programového období 2014-2020 tak z meziročního hlediska výrazně roste.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 557,9 mld. Kč, což je o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2017 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,6 %). K 30.6.2018 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 278,9 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 13,0 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 10,2 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Výdaje na důchody v roce 2018 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč a procentní výměry o 3,5 % (tj. v průměru o 475 Kč měsíčně).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 101,6 mld. Kč a meziročně vzrostly o 15,9 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,3 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 72,4 mld. Kč (v červnu 2017 to bylo 62,4 mld. Kč) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (v červnu 2017 to bylo 2,5 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017 o 9,4 %. S platností od 1. listopadu 2017 došlo k navýšení tarifních platů také pedagogickým pracovníkům o 15 % a znovu nepedagogickým pracovníkům o 10 %.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 34,3 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,5 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2017 o 7,0 % vychází zejména ze zvýšení plateb z 920 Kč na 969 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2018.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 33,1 mld. Kč a i přes meziroční růst o 12,8 mld. Kč, tj. o 62,7 %, je výše jejich čerpání zatím jen na 35,9 % rozpočtu. Pomalejší realizace investic je však pro první polovinu roku tradiční. Z této částky bylo 22,9 mld. Kč určeno na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP), což je meziročně více o 13,2 mld. Kč, tj. o 73,9 %.

Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2017 o 8,4 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Je tvořen prostředky ve výši 36,2 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Zbývajících 54,0 mld. Kč představuje prostředky, které mají být čerpány výhradně z národních zdrojů. Navíc nad rámec rozpočtu budou moci organizační složky státu realizovat investiční výdaje i prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, jejichž stav na začátku roku 2018 byl necelých 100 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června 2018 schodkem ve výši 5,9 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2017 výsledek horší o 10,5 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové, tak výdajové straně by saldo představovalo meziročně horší výsledek o 15,6 mld. Kč. Na meziročně horší výsledek hospodaření státního rozpočtu mají již od dubna významný vliv dva faktory. Prvním z nich je 5,8 mld. Kč, které byly v dubnu 2017 převedeny z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění (letos se s těmito převody nepočítá z důvodu očekávaného přebytku). Druhým faktorem je 4,3 mld. Kč, které byly v dubnu 2018 převedeny do EGAP, a.s. (loni byly pojistné fondy EGAP, a,s, doplněny částkou 2,8 mld. Kč až v prosinci).

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo přebytkem 17,2 mld. Kč (v červnu 2017 přebytkem ve výši 23,3 mld. Kč), když příjmy činily 142,1 mld. Kč (v červnu 2017 to bylo 138,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 124,9 mld. Kč (v červnu 2017 to bylo 114,8 mld. Kč). Na vyšších výdajích v samotném červnu o 10,1 mld. Kč se nejvíce podílely kapitálové výdaje vyšší o 3,7 mld. Kč, dále výdaje na platy v regionálním školství o vyšší 2,4 mld. Kč, transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách vyšší o 2,1 mld. Kč či sociální dávky vyšší o 2,0 mld. Kč.

Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Psali jsme: Ministerstvo financí: Kontrola Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ministerstvo financí: ČR zvítězila v arbitráži o více než 550 milionů korun se společností A11Y LTD Ministerstvo financí: Jádrem sporu je stanovení výše poměrného odpočtu daně Ministerstvo financí: Osmé kolo Účtenkovky už zná své výherce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva