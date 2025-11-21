Ministr Jurečka: Česko čeká jeden z největších úkolů příštích desetiletí

21.11.2025 15:14 | Monitoring

Poptávka po dlouhodobé ošetřovatelské, sociální a sociálně-zdravotní péči v příštích letech výrazně poroste.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Nové prediktivní modely, vycházející z dat Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), potvrzují, že poptávka po dlouhodobé ošetřovatelské, sociální a sociálně-zdravotní péči v příštích letech výrazně poroste. Do roku 2035 přibude velké množství lidí ve věku 80+, zásadně se zvýší počet osob se závažnými onemocněními a bude nutné rozšířit jak domácí a terénní služby, tak kapacity pobytových zařízení. Český systém dlouhodobé péče tak stojí na prahu jedné z největších proměn v moderní historii.

„Následující roky přinesou jeden z největších a nejvýznamnějších úkolů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí i celou českou společnost. Musíme připravit kapacity dlouhodobé péče na rychle rostoucí počet lidí ve vysokém věku, zajistit dostatek personálu a vytvořit dostupnou síť služeb v každém regionu. Analýza jasně ukazuje, že poptávka po dlouhodobé péči poroste rychleji než kdykoli v minulosti,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministra Jurečku doplnil Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS ČR: „Propojení dat mezi oběma resorty si velmi cením a došlo k němu skutečně na poslední chvíli. Bez těchto podkladů bychom nebyli schopni plánovat potřebné kapacity nejen pro dlouhodobé sociálně zdravotní služby, ale ani pro paliativní péči či pro péči o zdravotně postižené občany. Spojená data odhalují velmi rychlé stárnutí populace zejména v období 2035–2040, a s tím spojený očekávatelný významný růst nemocnosti. V predikcích se nezaměřujeme pouze na institucionální modely péče, dokážeme nově mapovat i velmi cenný podíl tzv. neformálních pečujících, tedy blízkých osob těžce nemocných pacientů.“

Do roku 2035 výrazně naroste velikost nejrizikovější věkové skupiny 80+, která přináší i nejvyšší nároky na péči. Po tomto období bude růst pokračovat pozvolněji, nicméně potřeba personálu i kapacit zůstane vysoká. Zároveň pokračuje nárůst nemocnosti a výskytu závažných onemocnění, která přímo souvisí s potřebou dlouhodobé péče.

Stárnutí populace se naplno projevuje už nyní. Přibývá pobytových dnů i klientů sociálních a zdravotních služeb a významně roste počet lidí s demencí. Prediktivní modely dále ukazují, že při zachování současné struktury péče bude do roku 2035 potřeba vybudovat přibližně 34 700 nových pobytových lůžek. Dlouhodobý vývoj podle modelů vypadá následovně:

  • 2024: 93 536 klientů, 25 779 tisíc pobytových dnů, 76 761 lůžek
  • 2035: 135 624 klientů, 36 767 tisíc pobytových dnů, 111 503 lůžek
  • 2040: 153 178 klientů, 41 337 tisíc pobytových dnů, 126 077 lůžek
  • 2050: 170 323 klientů, 45 702 tisíc pobytových dnů, 140 501 lůžek

Predikce pracují s demografickými údaji, informacemi o zdravotním stavu populace a objemu poskytované péče. Jejich cílem je pomoci státu i regionům plánovat potřebné kapacity služeb, personální zabezpečení i financování pro následující roky. Zdrojem dat jsou MPSV, individuální údaje o sociálních službách a další statistické vstupy zpracovávané ÚZIS.

Dvě prezentace, obsahující důležitá data, naleznete ZDE.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády v demisi
Zdroje:

https://www.mpsv.cz/predikce-potreb-dlouhodobe-pece-cesko-ceka-jeden-z-nejvetsich-ukolu-pristich-desetileti

