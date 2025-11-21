Okamura (SPD): Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU kvůli Ukrajině

21.11.2025 16:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na další korupční skandál na Ukrajině

Okamura (SPD): Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU kvůli Ukrajině
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura

To je vážně neskutečné. Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU jako záložní plán na další financování Ukrajiny. Odmítáme financovat zkorumpovanou Ukrajinu a ještě se kvůli tomu zadlužit! EU by si mohla společně vypůjčit finanční prostředky pro Ukrajinu, pokud její plán na zabavení zmrazených ruských aktiv nepokročí, uvedla minulý čtvrtek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13369 lidí

Von der Leyenová s plánem přichází v době, kdy byl na Ukrajině odhalen obrovský korupční systém v tamní vládě, kdy ministři a další úředníci a podnikatelé z okolí prezidenta Zelenského ukradli podle vyšetřovatelů asi 100 milionů dolarů.

Pokud se plán s aktivy neuskuteční, von der Leyenová navrhla vydání společných dluhopisů EU, který by nakonec splatily jednotlivé země EU, jak již dříve informoval server Politico a u nás Echo24. Další možností je podle ní pověřit každou zemi individuálním financováním Ukrajiny prostřednictvím svých národních rozpočtů. To je podle nás naprosto šílené a nepřijatelné!

SPD požaduje okamžité zastavení financování zkorumpovaného režimu Ukrajiny českou vládou. Další rozsáhlý korupční skandál v odhadované výši minimálně 2 miliard korun na nejvyšších vládních místech v ukrajinské energetice jen potvrzuje to, na co hnutí SPD upozorňuje už roky: peníze českých občanů mizí v zemi, kde vládne oligarchie a masivní systémová korupce.

Hnutí SPD proto odmítá, aby vláda Petra Fialy v demisi dál posílala miliardy korun z českých veřejných rozpočtů na Ukrajinu bez jakékoli kontroly, zatímco Češi platí rekordně vysoké ceny potravin a energií. Požadujeme okamžité zastavení financování Ukrajiny. Česká vláda má konečně začít chránit zájmy vlastních občanů – ne sponzorovat netransparentní režimy v zahraničí.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Okamura (SPD): V Evropské unii znovu ožil nápad na šmírování občanů
Okamura měl doma návštěvu. S ukrajinskými vlajkami
Pavel ve volbách nekandidoval. Okamura utnul vládní program „na přání prezidenta“
Okamura (SPD): Nebudeme měnit programové prohlášení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

korupce , Okamura , Ukrajina , SPD

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s dalším financováním Ukrajiny na dluh?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. byl položen dotaz

Pane Pikoro, vím že se trápíte s rozpočtem a hledáte úspory.

Kolik by se uspořilo ve státním rozpočtu, kdyby 17.Listopad nebyl svátkem s dnem pracovního volna, ale "jen" významným dnem? Zdá se mi, že tento svátek není slaven důstojně a slouží k útokům na občany s jiným politickým názorem.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU kvůli Ukrajině

16:21 Okamura (SPD): Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU kvůli Ukrajině

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na další korupční skandál na Ukrajině