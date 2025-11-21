Okamura (SPD): Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU kvůli Ukrajině

To je vážně neskutečné. Von der Leyenová tlačí na společné zadlužení EU jako záložní plán na další financování Ukrajiny. Odmítáme financovat zkorumpovanou Ukrajinu a ještě se kvůli tomu zadlužit! EU by si mohla společně vypůjčit finanční prostředky pro Ukrajinu, pokud její plán na zabavení zmrazených ruských aktiv nepokročí, uvedla minulý čtvrtek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Von der Leyenová s plánem přichází v době, kdy byl na Ukrajině odhalen obrovský korupční systém v tamní vládě, kdy ministři a další úředníci a podnikatelé z okolí prezidenta Zelenského ukradli podle vyšetřovatelů asi 100 milionů dolarů.
Pokud se plán s aktivy neuskuteční, von der Leyenová navrhla vydání společných dluhopisů EU, který by nakonec splatily jednotlivé země EU, jak již dříve informoval server Politico a u nás Echo24. Další možností je podle ní pověřit každou zemi individuálním financováním Ukrajiny prostřednictvím svých národních rozpočtů. To je podle nás naprosto šílené a nepřijatelné!
SPD požaduje okamžité zastavení financování zkorumpovaného režimu Ukrajiny českou vládou. Další rozsáhlý korupční skandál v odhadované výši minimálně 2 miliard korun na nejvyšších vládních místech v ukrajinské energetice jen potvrzuje to, na co hnutí SPD upozorňuje už roky: peníze českých občanů mizí v zemi, kde vládne oligarchie a masivní systémová korupce.
Hnutí SPD proto odmítá, aby vláda Petra Fialy v demisi dál posílala miliardy korun z českých veřejných rozpočtů na Ukrajinu bez jakékoli kontroly, zatímco Češi platí rekordně vysoké ceny potravin a energií. Požadujeme okamžité zastavení financování Ukrajiny. Česká vláda má konečně začít chránit zájmy vlastních občanů – ne sponzorovat netransparentní režimy v zahraničí.
Tomio Okamura
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV