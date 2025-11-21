Ministr Vlček: Největší investice v historii Česka

21.11.2025 17:17 | Monitoring

Evropská komise notifikovala veřejnou podporu pro strategickou investici americké společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.

Ministr Vlček: Největší investice v historii Česka
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Rozšíření výroby čipů ve spolupráci s českými podniky a posílení konkurenceschopnosti průmyslu a technologického rozvoje. Evropská komise notifikovala veřejnou podporu pro strategickou investici americké společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, která naplňuje Národní polovodičovou strategii ČR. Onsemi plánuje investovat 43,4 miliardy korun, pro niž je nyní způsobilá získat investiční pobídku zhruba 12 miliard korun. Díky multiplikačnímu efektu se předpokládá návratnost investice do necelých šesti let.

„Po dojednání zásadní investice japonské automobilky Toyota v Kolíně pokračujeme krok za krokem v získávání dalšího strategického projektu s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření výroby čipů v Rožnově, kde onsemi plánuje investovat dvě miliardy amerických dolarů, bude mít v souladu s Hospodářskou strategií Česko do top 10 pro naši zemi pozitivní ekonomické a strategické přínosy. Kromě rozšíření dobře placených pracovních míst se počítá také s rozsáhlým zapojením českých firem, univerzit a výzkumných institucí, které budou spolupracovat na vývoji i dodávkách technologií. Děkuji kolegům ze Zlínského kraje i města Rožnov za skvělou spolupráci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který o této zásadní investici jednal s vedením společnosti na pracovní zahraniční cestě.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 13546 lidí

Komise potvrdila, že plánovaná česká podpora pro rozšíření výroby čipů je v souladu s pravidly Evropské unie. Společnost onsemi pro tuto investici získala označení „první svého druhu,“ které vychází z evropského Aktu o čipech. Jedná se tedy o podstatně inovativní projekt, který se dosud v Evropské unii nevyskytuje. Schválená notifikace umožňuje České republice poskytnout společnosti onsemi veřejnou podporu přibližně 12 miliard korun, která je plně v souladu s jedním z opatření Národní polovodičové strategie.

Podle dopadové analýzy projektu může investice a následné využívání nových výrobních kapacit vést k navýšení celkové hodnoty výroby v Česku o 163,3 miliard korun, hrubé přidané hodnoty o 52 miliard korun, zvýšení disponibilních příjmů domácností o 20,7 miliardy korun a vzniku 4 070 nových pracovních míst, přímých i nepřímých. V neposlední řadě dojde také ke zvýšení příjmů veřejných rozpočtů o 22 miliard korun.

Poskytnutí podpory musí nyní schválit vláda. Vydání konečného rozhodnutí o pobídce tak lze očekávat v příštím roce.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Vlček: Vláda schválila majetkoprávní vypořádání území jezera Milada
Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika
Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence
Ministr Vlček: 200 milionů na infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

investice , MPO , průmysl , STAN , Vlček

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Bude výroba čipů pozitivním ekonomickým i strategickým přínosem pro naši ekonomiku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Sebevražedná politika EU

Souhlasím s tím, co píšete ve článku ,,Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet realitu". Ale kdo přesně je odpovědný za tuto sebevražednou politiku EU? Kdo je ta Evropa, kterou zmiňujete? Podle mě to lidé nejsou. Ti jsou proti tomu, co jako politici EU prosazujete nebo jestli to nejsou politici, tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): To, že na vše nezbude, je normální

18:09 Niedermayer (TOP 09): To, že na vše nezbude, je normální

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády