Celní správa odhalila v pěstitelské pálenici závažná porušení zákona

21.11.2025 10:27 | Tisková zpráva

Kontrola odhalila závažná porušení zákona o lihu a podezření z několika přestupků, za které může být uložena pokuta až do výše 20 milionů.

Celní správa odhalila v pěstitelské pálenici závažná porušení zákona
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

V minulých dnech provedli liberečtí celníci neohlášené místní šetření v jedné z pěstitelských pálenic v Ústeckém kraji. Kontrola odhalila závažná porušení zákona o lihu a podezření z několika přestupků, za které může být uložena pokuta až do výše 20 milionů korun.

Při kontrole celníci zadrželi 11 skleněných lahví o objemu 0,5 litru s lihovinami, které neměly původ v pěstitelském pálení, a dále čtyři plastové sudy o celkovém objemu 640 litrů s tzv. maceráty, lihovými výluhy z jeřabin, ořechů, bezového květu či koření. Veškeré tyto výrobky zajistili v souladu se zákonem o Celní správě České republiky a zákonem o spotřebních daních.

Z provedeného šetření vyplynulo, že maceráty byly vyrobeny mimo daňový sklad a bez povolení celní správy k provozování lihovaru. Celníci na místě našli rovněž ceník nabízených lihovin, vlastní etikety s označením „jeřabina“ či „gin“ a evidenci, která nesplňovala zákonné požadavky.

„Zjištěné skutečnosti jednoznačně svědčí o porušení zákona o lihu. Nešlo o běžné pěstitelské pálení, ale o nelegální výrobu lihovin.“ uvedl mjr. Petr Zahradník, ředitel daňového odboru Celního úřadu v Liberci.

Pěstitelské pálení je podle zákona o lihu výhradně službou poskytovanou pěstitelům, kteří si nechávají zpracovat své vlastní ovoce. Destilovat lze pouze zkvašené ovocné výpěstky pocházející od pěstitelů pro jejich osobní potřebu, a to výhradně v registrované pěstitelské pálenici s platným povolením Ministerstva zemědělství. Tato činnost neslouží k výrobě lihovin za účelem prodeje, ale k výrobě ovocného destilátu pro osobní spotřebu pěstitele.

Zákon zároveň stanoví i množstevní limit – pěstitel si může nechat vyrobit nejvýše 30 litrů etanolu za jedno výrobní období. Veškeré množství, původ suroviny i průběh destilace musí být řádně evidovány a doložitelné. Jakékoliv porušení těchto pravidel, například výroba lihovin mimo daňový sklad, bez povolení nebo za účelem prodeje, je dle zákona o lihu přestupkem, za nějž lze uložit pokutu až do výše 20 milionů korun a současně odebrat povolení k provozování pěstitelské pálenice.

Článek obsahuje štítky

alkohol , kraj Ústecký , legislativa , přestupek , Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

