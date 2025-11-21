Celní správa odhalila v pěstitelské pálenici závažná porušení zákona

V minulých dnech provedli liberečtí celníci neohlášené místní šetření v jedné z pěstitelských pálenic v Ústeckém kraji. Kontrola odhalila závažná porušení zákona o lihu a podezření z několika přestupků, za které může být uložena pokuta až do výše 20 milionů korun.
Při kontrole celníci zadrželi 11 skleněných lahví o objemu 0,5 litru s lihovinami, které neměly původ v pěstitelském pálení, a dále čtyři plastové sudy o celkovém objemu 640 litrů s tzv. maceráty, lihovými výluhy z jeřabin, ořechů, bezového květu či koření. Veškeré tyto výrobky zajistili v souladu se zákonem o Celní správě České republiky a zákonem o spotřebních daních.
Z provedeného šetření vyplynulo, že maceráty byly vyrobeny mimo daňový sklad a bez povolení celní správy k provozování lihovaru. Celníci na místě našli rovněž ceník nabízených lihovin, vlastní etikety s označením „jeřabina“ či „gin“ a evidenci, která nesplňovala zákonné požadavky.
„Zjištěné skutečnosti jednoznačně svědčí o porušení zákona o lihu. Nešlo o běžné pěstitelské pálení, ale o nelegální výrobu lihovin.“ uvedl mjr. Petr Zahradník, ředitel daňového odboru Celního úřadu v Liberci.
Pěstitelské pálení je podle zákona o lihu výhradně službou poskytovanou pěstitelům, kteří si nechávají zpracovat své vlastní ovoce. Destilovat lze pouze zkvašené ovocné výpěstky pocházející od pěstitelů pro jejich osobní potřebu, a to výhradně v registrované pěstitelské pálenici s platným povolením Ministerstva zemědělství. Tato činnost neslouží k výrobě lihovin za účelem prodeje, ale k výrobě ovocného destilátu pro osobní spotřebu pěstitele.
Zákon zároveň stanoví i množstevní limit – pěstitel si může nechat vyrobit nejvýše 30 litrů etanolu za jedno výrobní období. Veškeré množství, původ suroviny i průběh destilace musí být řádně evidovány a doložitelné. Jakékoliv porušení těchto pravidel, například výroba lihovin mimo daňový sklad, bez povolení nebo za účelem prodeje, je dle zákona o lihu přestupkem, za nějž lze uložit pokutu až do výše 20 milionů korun a současně odebrat povolení k provozování pěstitelské pálenice.
autor: Tisková zpráva