AGRO INVEST nabízí jistotu výnosu i zpětný odkup zemědělské půdy

21.11.2025 10:06 | Tisková zpráva

Investice do zemědělské půdy se v posledních letech stává stále vyhledávanější formou uložení kapitálu.

Oproti jiným investičním nástrojům nabízí půda hmatatelnou jistotu, stabilní růst hodnoty a nezávislost na výkyvech trhu. AGRO INVEST, program renomované firmy AGRO SLOVAKIA, přináší investorům možnost pořídit si zemědělskou půdu na Slovensku přímo z jejího vlastního portfolia – s garancí zhodnocení i možností zpětného odkupu.

Kupní cena je vždy plně kryta skutečným pozemkem, který se po podpisu kupní smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí stává výhradním vlastnictvím investora. Hodnota půdy, na rozdíl od jiných komodit, nepodléhá krátkodobým tržním výkyvům, a představuje tak dlouhodobě stabilní a bezpečné aktivum. Veškeré investiční riziko přitom nese AGRO INVEST, díky čemuž je investice pro klienta maximálně chráněná.

Společnost navíc garantuje možnost zpětného odkupu s předem stanoveným zhodnocením. Po pěti letech držení pozemku činí garantovaný nárůst 40 %, po deseti letech pak dvojnásobek původní investice. Investor, který zakoupí půdu například za 50 000 eur, tak po deseti letech může prodat pozemek zpět za 100 000 eur – a to s kompletním právním servisem a bez zbytečné administrativy.

peníze

Zemědělská půda dlouhodobě vykazuje průměrné roční zhodnocení 8 až 12 procent, což převyšuje nejen zlato (8 %), ale i nemovitosti (5 %) či penzijní a podílové fondy (3 %). Díky těmto parametrům patří mezi nejbezpečnější a nejvýnosnější konzervativní investice současnosti.

AGRO INVEST zajišťuje investorům kompletní odborný servis – od výběru vhodných pozemků a právního zajištění až po následnou správu. Po uzavření servisní smlouvy se klient nemusí o nic starat: společnost zajišťuje pravidelné kontroly pozemků, evidenci pachtovních smluv, přípravu podkladů pro daňové přiznání i zastupování na úřadech. Všechny informace má investor přehledně dostupné v online klientské zóně.

Celý proces nákupu je přitom jednoduchý a transparentní. Investorovi připraví nabídku z prověřených pozemků připravených k převodu, podepíše kupní smlouvu a po zápisu do katastru se stává jejich výhradním vlastníkem. AGRO INVEST tak nabízí jedinečnou příležitost, jak bezpečně a dlouhodobě zhodnotit své prostředky v reálném aktivu, které má trvalou hodnotu. Díky profesionálnímu zázemí společnosti AGRO SLOVAKIA získávají investoři jistotu, že jejich kapitál je uložen bezpečně, výnosně a s maximální péčí.

