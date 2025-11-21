Češi zazářili v Dubaji! Sedmnáct firem, tři letouny a ambice prosadit se na světových trzích

„Česká křídla se na emirátském nebi ukázala v plné parádě! Letošní ročník Dubai Air Show odstartoval symbolicky 17. listopadu a se 17člennou posádkou českých firem na palubě. Byl to výjimečný den a výjimečná příležitost pro český letecký průmysl,“ shrnula na sociálních sítích Alena Medová, předsedkyně představenstva Aircraft Industries a poradkyně prezidenta OMNIPOL Group.
Letos přitom nešlo „jen o další“ českou účast v Dubaji. Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) potvrdila, že jde o dosud největší národní účast mimo Evropu. Oproti minulému ročníku se navíc počet českých firem vyhoupl z původně jedenácti na rekordních sedmnáct reprezentantů českého leteckého průmyslu.
V čele této výpravy přitom stál mimo jiné tradiční výrobce civilních letounů z Kunovic. „Společnost Aircraft Industries se letos stala kapitánem dubajské airshow za Asociaci leteckého a kosmického průmyslu. Na křídlech naší ‚čtyřistadesítky‘ neseme silný dodavatelský řetězec, který představuje přes 600 českých subdodavatelů. Přítomnost L 410 NG na venkovní stojánce tak nebyla jen přehlídkou know-how Aircraft Industries, ale také ukázkou schopností celého českého průmyslu,“ dodala Alena Medová, která je také viceprezidentkou pro civilní letectví Asociace leteckého a kosmického průmyslu.
Také český pavilon měl jasně oborový rukopis. Nebyla to jen anonymní řada roll-upů, ale záměrně budovaná „značka Česká republika“. „V oborově laděném českém pavilonu se představili nejen výrobci letadel, ale také dodavatelé motorů a systémů, špičky bezpilotní scény i zástupci kosmických technologií. Stylově pojatá expozice ve formě ‚bunkrového hangáru‘ bodovala u návštěvníků i obchodních partnerů a posouvala reprezentaci českého leteckého průmyslu zase o několik námořních mil dál,“ dodala Alena Medová.
Letos poprvé se na zahraničním veletrhu sešla trojice českých letounů, která symbolicky pokrývá páteřní kategorie domácí finální výroby, tedy dopravní, cvičný bojový a ultralehký sportovní stroj.
„Letecké továrny se navíc postaraly o přistavení unikátní formace tří českých letounů L 410 NG, L-39 Skyfox, který měl v Dubaji světovou premiéru v nové kamufláži a ozbrojené modifikaci, a Shark Aero 600, jenž reprezentuje silné postavení Česka na světové scéně v kategorii ultralehkých a sportovních letounů. Poprvé na zahraničním veletrhu tak společně představujeme všechny tři páteřní kategorie finální letecké výroby,“ vysvětlila Alena Medová.
Kunovický letoun si navíc připsal svou vlastní „cestu do Dubaje“. Aircraft Industries krátce před zahájením show připomněly, že nejde o logistickou banalitu. Na cestě dlouhé 2 dny totiž letoun L 410 NG urazil úctyhodných 4 895 km.
Vedle „čtyřistadesítky“ a ultralehkého Shark Aero 600 však největší pozornost budil pochopitelně také L-39 Skyfox z Aera Vodochody, který je modernizovaným následníkem legendárních Albatrosů. Liška z Vodochod se v Dubaji představila v ozbrojené víceúčelové konfiguraci a s úplně novým maskováním. Podle zástupců výrobce jde o další krok ve vývoji tohoto českého cvičného a lehkého bojového letounu.
Prezident a CEO Aero Vodochody AEROSPACE Viktor Sotona na LinkedInu píše otevřeně o tom, jak důležitý okamžik to pro podnik je. „Je mi ctí představit letoun L-39 Skyfox v jeho nejnovější podobě na Dubai Airshow 2025 – v ozbrojené víceúčelové konfiguraci a s úplně novým, výrazným maskováním, které zde má světovou premiéru. Pro AERO Vodochody AEROSPACE je to mimořádný okamžik,“ uvedl.
„Skyfox je výsledkem práce stovek lidí, kteří každý den posouvají hranice českého leteckého průmyslu. Věřím, že tato kombinace moderních schopností, vysoké efektivity a silné vizuální identity ukazuje směr, kterým se naše společnost ubírá – směrem k inovaci, odvaze a jasné globální vizi,“ dodal Viktor Sotona s tím, že je hrdý na celý tým AERO Vodochody, že dokázal Skyfox v tak krátké době přivést do nové éry.
Česká stopa v Dubaji však nebyla jen o „velkých“ letounech. Alena Medová připomněla i méně viditelné, ale strategicky důležité projekty. „Českou stopu zde měl ale taky další stroj, emirátský bitevník B250 z dílny Calidus, jenž se opírá o podvozky Charvát AXL. Není proto divu, že je tato členská společnost ALKP pevnou součástí národní expozice.“
Pozornost přitahují také drony a bezpilotní systémy, včetně těch s bojovým nasazením. „Domácí renomé dále posiluje vlastní chalet OMNIPOL Group umístěný přímo naproti flotile složené z Nebeské Lišky, L 410 NG a dravého Žraloka. Vlastní stánek v hale měl také LPP holding, který v Dubaji prezentuje své supervýkonné drony řízené umělou inteligencí a odolné proti rušení,“ dodala Medová.
Dubajský aerosalon byl pro české letectví zároveň přehlídkou a zároveň ostrou zkouškou techniky, schopností i diplomacie. Akce, které se účastní více než 1 400 vystavovatelů a přes 200 letounů ve statických a letových ukázkách, je jednou z klíčových světových platforem pro nové kontrakty.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný