ČEZ: Riziková křižovatka u Temelína byla upravena

21.11.2025 11:52 | Tisková zpráva

Nové značení i nový způsob průjezdu čeká na řidiče, jedoucí kolem Jaderné elektrárny Temelín.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Energetici zde ve spolupráci s dopravními experty, policií a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje upravili nebezpečnou křižovatku. V minulosti se zde stalo hned několik vážných dopravních nehod. Na nákladech se půl milionem korun podílela i společnost ČEZ.

Nepřehledný úsek, čtyři průjezdné pruhy a vysoká rychlost řidičů. Tak bylo v minulosti možné charakterizovat nebezpečnou křižovatku na hlavním tahu mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovice, kde se stalo hned několik vážných dopravních nehod. Nyní by se bezpečnost rizikové křižovatky měla zvýšit. Energetici ve spolupráci s dopravními experty a policií změnili průjezd křižovatkou.

„Nově bude u spodní křižovatky ve směru od Týna nad Vltavou na silnici II/105 průjezdný jeden pruh a druhý bude pouze odbočovací k elektrárně. Tím se výrazně zkrátí čas potřebný k projetí křižovatky z vedlejší silnice,“ uvedl Petr Miko, vedoucí oddělení stavební část Jaderné elektrárny Temelín.

Výjezd z vedlejší silnice využívali především zaměstnanci, při odjezdu z elektrárny. „Jsem z Týna nad Vltavu, jezdím tudy denně z práce a ten úsek byl opravdu nebezpečný. Křižovatka je velká, ne moc přehledná, navíc se zde jezdí opravdu velmi rychle,“ poznamenal Josef Pros z elektrárny Temelín.

Nově tak Správa a údržba silnic Jihočeského kraje úsek osadila třemi svislými značkami. Silničáři změnili i vodorovné značení přímo na vozovce a instalovali tři desítky reflexních sloupků. V celém úseku ještě přibudou i dva radary na měření rychlosti.

„Bezpečnost je pro nás priorita i za hranicemi naší elektrárny. V minulosti se bohužel hned několik našich zaměstnanců stalo účastníky vážných dopravních nehod. Především kvůli vysoké rychlosti byla křižovatka opravdu velmi nebezpečná, navíc v ranních a odpoledních hodinách je velmi frekventovaná. Její nová podoba zvyšuje bezpečnost a jsem přesvědčen, že donutí řidiče snížit rychlost při jejím průjezdu,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Právě elektrárna změnu rizikové křižovatky iniciovala. Současně se na její úpravě i společnost ČEZ zásadně finančně podílela. Energetici chtěli upravit také druhou křižovatku pro výjezd od elektrárny. Tam ale úpravy nedoporučili dopravní experti s ohledem na možné komplikace v souvislosti s blízkou autobusovou zastávkou.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

autor: Tisková zpráva

