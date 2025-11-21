ČEZ: Riziková křižovatka u Temelína byla upravena

Energetici zde ve spolupráci s dopravními experty, policií a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje upravili nebezpečnou křižovatku. V minulosti se zde stalo hned několik vážných dopravních nehod. Na nákladech se půl milionem korun podílela i společnost ČEZ.
Nepřehledný úsek, čtyři průjezdné pruhy a vysoká rychlost řidičů. Tak bylo v minulosti možné charakterizovat nebezpečnou křižovatku na hlavním tahu mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovice, kde se stalo hned několik vážných dopravních nehod. Nyní by se bezpečnost rizikové křižovatky měla zvýšit. Energetici ve spolupráci s dopravními experty a policií změnili průjezd křižovatkou.
„Nově bude u spodní křižovatky ve směru od Týna nad Vltavou na silnici II/105 průjezdný jeden pruh a druhý bude pouze odbočovací k elektrárně. Tím se výrazně zkrátí čas potřebný k projetí křižovatky z vedlejší silnice,“ uvedl Petr Miko, vedoucí oddělení stavební část Jaderné elektrárny Temelín.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Výjezd z vedlejší silnice využívali především zaměstnanci, při odjezdu z elektrárny. „Jsem z Týna nad Vltavu, jezdím tudy denně z práce a ten úsek byl opravdu nebezpečný. Křižovatka je velká, ne moc přehledná, navíc se zde jezdí opravdu velmi rychle,“ poznamenal Josef Pros z elektrárny Temelín.
Nově tak Správa a údržba silnic Jihočeského kraje úsek osadila třemi svislými značkami. Silničáři změnili i vodorovné značení přímo na vozovce a instalovali tři desítky reflexních sloupků. V celém úseku ještě přibudou i dva radary na měření rychlosti.
„Bezpečnost je pro nás priorita i za hranicemi naší elektrárny. V minulosti se bohužel hned několik našich zaměstnanců stalo účastníky vážných dopravních nehod. Především kvůli vysoké rychlosti byla křižovatka opravdu velmi nebezpečná, navíc v ranních a odpoledních hodinách je velmi frekventovaná. Její nová podoba zvyšuje bezpečnost a jsem přesvědčen, že donutí řidiče snížit rychlost při jejím průjezdu,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Právě elektrárna změnu rizikové křižovatky iniciovala. Současně se na její úpravě i společnost ČEZ zásadně finančně podílela. Energetici chtěli upravit také druhou křižovatku pro výjezd od elektrárny. Tam ale úpravy nedoporučili dopravní experti s ohledem na možné komplikace v souvislosti s blízkou autobusovou zastávkou.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva